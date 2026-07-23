Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第117回
スマホに10万円は出せない人へ！ 防水防塵と大容量バッテリーを備えた「moto g66j 5G」なら約3万円
2026年07月23日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
約3万円でこれだけ揃ってる
「moto g66j 5G」
moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、3万1636円（18％オフ）で販売されています（7月22日現在）。
3万円台と廉価ながら、「IP68/IP69」という高い防水・防塵性能を持っているのが特徴。アウトドアで多少雨に降られたところでビクともしません。ディスプレーは約6.7インチと見やすく、解像度もフルHDかつ120Hzリフレッシュレートに対応。明るい屋外でも見やすくなっています。
急速充電対応の大容量5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせません。
「moto g66j 5G」の特徴
コスパ最強のミドルレンジスマホ
ミドルレンジと呼ばれるスマホのなかでは、非常に高水準にまとまった性能となっています。高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているモデルは貴重です。
暗所に強いカメラ機能
5000万画素の高性能カメラはソニーの「Sony LYTIA」技術を搭載し、暗所のノイズを低減できます。インカメラも3200万画素と高画質。さらに800万画素の超広角カメラも採用し、超広角撮影から暗い場所での鮮やかな撮影まで対応可能です。
RAMブースト機能を搭載
最大24GBまで拡張可能なRAMブースト機能を備えているのも特徴です。バッテリー駆動時間を損なうことなく、アプリの不安定な動作を軽減できます。
まとめ：安い、それだけで理由になる
おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これで3万円？良いんですか？
エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンスの「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第116回
トピックス夏休みは大画面で動画もゲームも！ レグザの50型4Kテレビが7万円台、低遅延モードも搭載
-
第115回
トピックス【便利】電源タップと充電器が合体！ Belkinの電源ステーションが16％オフ
-
第114回
トピックス歩きやすい＆涼しい、そしてオシャレ！ 紐で作られたスニーカーサンダル「UNEEK ユニーク」がセール中！
-
第113回
トピックス腕が痛いならロジクールの「M575SP」がオススメ！ 疲れにくいトラックボールマウス
-
第112回
トピックスコンセントもUSB-Cもつなぎたいなら、この電源タップ！ ANKER「Nano Charging Station」薄くて便利
-
第111回
トピックス今日の天気、気にしなくていい。アディダスのゴアテックスシューズが42％オフ！
-
第110回
トピックス迷ったらコレで良いスマホ「arrows Alpha」全部入りミドルクラスが1万円引き
-
第109回
トピックス初めてのiPadはこれでいい！ 動画もゲームもサクサク楽しめる11インチモデル
-
第109回
トピックス君だけの最強のマウスを作り上げろ！ 8つのショートカットを呼び出せる「ロジクール MX MASTER 4」が高評価
-
第108回
トピックス充電器はコレ1個でOK「Anker Nano Charger」3ポート70Wの超コンパクト充電器
- この連載の一覧へ