スマホに10万円は出せない人へ！ 防水防塵と大容量バッテリーを備えた「moto g66j 5G」なら約3万円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、3万1636円（18％オフ）で販売されています（7月22日現在）。

3万円台と廉価ながら、「IP68/IP69」という高い防水・防塵性能を持っているのが特徴。アウトドアで多少雨に降られたところでビクともしません。ディスプレーは約6.7インチと見やすく、解像度もフルHDかつ120Hzリフレッシュレートに対応。明るい屋外でも見やすくなっています。

急速充電対応の大容量5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせません。

コスパ最強のミドルレンジスマホ

ミドルレンジと呼ばれるスマホのなかでは、非常に高水準にまとまった性能となっています。高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているモデルは貴重です。

暗所に強いカメラ機能

5000万画素の高性能カメラはソニーの「Sony LYTIA」技術を搭載し、暗所のノイズを低減できます。インカメラも3200万画素と高画質。さらに800万画素の超広角カメラも採用し、超広角撮影から暗い場所での鮮やかな撮影まで対応可能です。

RAMブースト機能を搭載

最大24GBまで拡張可能なRAMブースト機能を備えているのも特徴です。バッテリー駆動時間を損なうことなく、アプリの不安定な動作を軽減できます。

まとめ：安い、それだけで理由になる

おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これで3万円？良いんですか？

エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンスの「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。