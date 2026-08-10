防水防塵バッチリなSIMフリースマホ、モトローラ「edge 60」が約1万5000円引き！

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motorola edge 60は2026年6月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、タイムセールで4万4820円（25％オフ）で販売されています（8月10日現在）。参考価格から1万4980円安いです。

高精細な約6.7インチSuper HD pOLEDディスプレイ（120Hz）を搭載し、MediaTek Dimensity 7400と8GBメモリ、5200mAhの大容量バッテリーを備え、日常操作を快適にする独自AI「moto ai」に対応。

Sony LYTIA 700Cセンサー採用のカメラやIP68/IP69の高度な防水防塵性能も備えたバランスの取れた1台です。

快適な視認性と高速充電に対応した大容量バッテリー

120Hzリフレッシュレート対応の美しい6.7インチ有機EL画面を備えつつ、5200mAhのバッテリーと68Wの急速充電に対応。日常の動画視聴や作業をストレスなくこなせます。

過酷な環境にも耐える「IP68/IP69」高耐久ボディ

水深1.5mでの浸水に耐えうるIP68に加え、高温・高圧水にも強いIP69の防塵防水性能を実現。軍事規格に準拠した強靭な設計で、屋外でのアクティブな使用でも安心です。

光学3倍望遠＆5000万画素カメラ＋moto ai搭載

Sony LYTIA 700Cセンサー採用のメインカメラに加え、3倍光学望遠と超広角・マクロレンズを搭載。「moto ai」のサポートにより、暗所や遠くの被写体も高精細かつ鮮明に撮影できます。

まとめ：耐久性は折り紙付き

おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。頑丈で水やほこりに強く、日常使いに便利。

使い勝手も良好。重いゲームをしないという人であれば十分なスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。