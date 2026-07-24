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3万8800円で全部入りのモトローラ新作「moto g37」がコスパ最強すぎる

2026年07月24日 17時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　モトローラの新しいミドルクラススマホ「moto g37/g37j」のSIMフリー版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が7月31日に発売されます（ドコモ版は10月予定）。モトローラ公式オンラインストアでの価格は3万8800円です。なお、moto g37はドコモとソフトバンク、moto g37jはSIMフリーと楽天モバイルで取り扱います。ドコモ版のみ5Gのバンドn79に対応します。

　スペックはSoCがMediaTek Dimensity 6300、メモリー4GB（RAMブーストで12GBまで拡張可能）、ストレージ128GB（microSDカード1TB対応）、本体サイズは約76.50×166.23×7.85mm。重さはカラバリによって違い、インペネトラブルグレイが約194gでほかは196gです。おサイフケータイにも対応します。

120Hz駆動の大画面とハイレゾ対応

　moto g37は約6.7型（2400×1080ドット）の液晶ディスプレーを搭載し、最大120Hzのリフレッシュレートに対応します。AIが使用状況に応じてリフレッシュレートを最適化し、屋外での視認性を高める高輝度モードや色再現性を向上させるディスプレイカラーブースト機能も備えています。

　さらに、Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載し、ミドルクラスながらハイレゾ音源の再生も可能です。

5200mAhバッテリーとおすそ分け充電
MILスペック準拠のタフネスさ

　本体重量を194/196gに抑えながらも、5200mAhの大容量バッテリーを内蔵しており、長時間の使用が可能です。20Wの急速充電に対応するほか、6Wの有線リバースチャージ機能も備えており、モバイルバッテリーの代わりにもなるのが特徴です。

　耐久面では、米国国防総省の調達基準であるMIL-STD-810Hに準拠し、IP64相当の防水・防塵性能を備えています。ディスプレーには堅牢な「Corning Gorilla Glass 7i」が採用され、濡れた手でも操作できるウォータータッチにも対応しています。

5000万画素の高精細カメラと便利なAI撮影機能

　背面には5000万画素のメインカメラと、119度の視野角を持つ800万画素の超広角カメラを搭載しています。インカメラは3200万画素で、AIが全員の笑顔を判別して自動でシャッターを切る自動スマイルキャプチャや、肌の質感を自然に補正するスマート調整機能により、美しいセルフィー撮影が可能です。

　そのほか、端末を2回ひねって素早くカメラを起動するモトジェスチャーも搭載されており、撮りたいときにすぐに撮影できます。

質感にもこだわった4色のPANTONEカラー

　モトローラといえばPANTONE監修によるカラーバリエーション。moto g37では、インペネトラブルグレイ、ノーティカルブルー、カプリシアン、フューシャレッドの4色が用意されています。見た目だけでなく手触りなどの質感にもこだわったデザインも特徴です。

【まとめ】低価格ながら必要な機能が詰まったモデル

　moto g37は、手頃な価格帯のミドルクラスのモデルでありながら、充実した機能を詰め込んだ1台です。デザインや大画面、大容量バッテリー、カメラなど、スマートフォンに求められる要素を高いレベルでバランスよく備えています。

　モトローラ製スマートフォンの魅力を初めて体験する人にも、安心して長く使える実用的な端末を探している人にも、選択肢のひとつに入るでしょう。

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