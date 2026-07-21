バンダイナムコエンターテインメントは7月21日、「スーパーロボット大戦」35周年記念生配信を実施すると発表。配信日時は、2026年8月1日20時より。

番組では、ゲストとして「JAM Project」を迎えてライブパフォーマンスを行うほか、『スーパーロボット大戦Y』『スーパーロボット大戦DD』の新情報も紹介するという。リアルタイムで、ぜひとも視聴しよう。

＜番組スケジュール＞

【第1部】

オープニングLIVE

35周年お祝いコーナー①

『スーパーロボット大戦Y』コーナー

『スーパーロボット大戦DD』コーナー

35周年お祝いコーナー②

「JAM Project」 プレミアムLIVE

【第2部】

関連商品紹介コーナー

※本生配信のアーカイブ映像は後日公開いたします。

※生配信内のライブパートのアーカイブはございません。

※アーカイブの公開は期間限定公開となります。

※配信の内容は予告なく変更になる可能性がございます。

＜配信日時＞

2026年8月1日20時～配信開始予定

※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。

＜出演者＞

MC：吉田尚記さん

お笑い芸人：がっつきたいか（市村雄介さん／倉田哲史さん）

『スーパーロボット大戦Y』プロデューサー：戸澗宏太氏（バンダイナムコエンターテインメント）

『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー：マツモトP（バンダイナムコエンターテインメント）

＜配信ページURL＞

YouTube LIVE：https://youtube.com/live/5usLPmTCuc8