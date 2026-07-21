『スーパーロボット大戦Y』と『スーパーロボット大戦DD』の新情報もお届け！
「JAM Project」のプレミアムLIVEも実施！「スーパーロボット大戦」35周年記念生配信が8月1日20時より配信決定
バンダイナムコエンターテインメントは7月21日、「スーパーロボット大戦」35周年記念生配信を実施すると発表。配信日時は、2026年8月1日20時より。
番組では、ゲストとして「JAM Project」を迎えてライブパフォーマンスを行うほか、『スーパーロボット大戦Y』『スーパーロボット大戦DD』の新情報も紹介するという。リアルタイムで、ぜひとも視聴しよう。
＜番組スケジュール＞
【第1部】
オープニングLIVE
35周年お祝いコーナー①
『スーパーロボット大戦Y』コーナー
『スーパーロボット大戦DD』コーナー
35周年お祝いコーナー②
「JAM Project」 プレミアムLIVE
【第2部】
関連商品紹介コーナー
※本生配信のアーカイブ映像は後日公開いたします。
※生配信内のライブパートのアーカイブはございません。
※アーカイブの公開は期間限定公開となります。
※配信の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
＜配信日時＞
2026年8月1日20時～配信開始予定
※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。
＜出演者＞
MC：吉田尚記さん
お笑い芸人：がっつきたいか（市村雄介さん／倉田哲史さん）
『スーパーロボット大戦Y』プロデューサー：戸澗宏太氏（バンダイナムコエンターテインメント）
『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー：マツモトP（バンダイナムコエンターテインメント）
＜配信ページURL＞
YouTube LIVE：https://youtube.com/live/5usLPmTCuc8
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