バンダイナムコエンターテインメントは8月3日、家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］の追加有料ダウンロードコンテンツ「アニバーサリーエキスパンションパック」を配信すると発表。配信日は、2026年8月5日となる。

「アニバーサリーエキスパンションパック」は作品を跨いで戦士たちが繰り出す夢の連携攻撃や原作アニメでは行っていないオリジナルシチュエーションを取り入れた戦闘アニメが楽しめる追加武器を収録。さらにメインストーリー25本、戦線ミッション8本の追加ミッションや、追加プレイアブル機体を楽しめる。

さらに、「ver.1.4.0 無料アップデート」の情報を含む最新PVを公開。本PVでは、未公開だったアニバーサリーエキスパンションパックの情報や新規武器、新規ロボットについて戦闘アニメーションで紹介しているので、ぜひともチェックしよう。

また、『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇リマスター』の制作決定に関する情報も解禁。詳細は下記を確認してほしい。

※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。

▼追加有料DLC「アニバーサリーエキスパンションパック」＆無料アップデート告知PV

https://youtu.be/LpTu_X_5zx8

【アニバーサリーエキスパンションパック】

【内容】

・追加エリアミッション：33

・追加武器：12

・追加プレイアブル機体：5

・追加アシストクルー：1

・特典ミッション「特典：アニバーサリーエキスパンション購入」

■無料アップデートver.1.4.0配信内容

2026年8月4日に配信される無料アップデートver1.4.0にて、以下のアップデートデータを配信する。

・2000万本記念ミッション

・35周年記念ミッション

・新ゲームモード「BOOST」追加

・パイロットレベル上限解放

・そのほか、動作の安定性向上

●記念ミッション 無料配信！

・スパロボシリーズ2000万本突破記念ミッション 無料配信

「スーパーロボット大戦」シリーズの販売本数が2000万本を突破したことを記念したミッション「CONGRATULATION 20000000!」を無料配信。

※ver.1.4.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER２「漂流する異邦人」のクリア

・スパロボシリーズ35周年記念ミッション 無料配信

「スーパーロボット大戦」シリーズ35周年を記念したミッション「CONGRATULATION 35th!」を無料配信。

※ver.1.4.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER２「託された勇者たち」のクリア

●ゲームモード「BOOST」追加

2026年8月4日のver.1.4.0無料アップデートにて、新たなゲームモード「BOOST」を追加。こちらは経験値、CREDIT、MXPの入手が2倍になり、機体改造費、パイロット養成費、アイテム売価が半分になるといった、育成が簡単にできるモードとなる。

※ver.1.4.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※敵の強さはゲームモード「NORMAL」と同じです。

●レベル上限解放

パイロットレベルの上限がLv.150からLv.200になる。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

■『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇リマスター』制作決定！

『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇リマスター』の制作が決定した。続報を楽しみに待とう。

■「スーパーロボット大戦」35周年記念生配信放送記念キャンペーン実施中！

2026年8月1日に実施した「スーパーロボット大戦」35周年記念生配信を記念して、番組の第2部で出演者が着用していた＜「スーパーロボット大戦」35周年記念ブルゾン＞が抽選で10名に当たるXキャンペーンを開催中。応募規約を確認して、ぜひとも参加してみよう。キャンペーン応募期間は、2026年8月16日23時59分まで。

【参加方法】

【1】 スーパーロボット大戦（スパロボ）公式X（@srw_game）をフォロー

【2】 「＃スパロボ35周年語ろうぜ」をつけて番組の感想をポスト

選考の上、10名に＜「スーパーロボット大戦」35周年記念ブルゾン＞をプレゼント。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※予告なく変更・終了となる場合がございます。

※詳しくは「スーパーロボット大戦」35周年記念ページをご確認ください。

▼「スーパーロボット大戦」35周年記念サイト

https://www.suparobo.jp/35thanniversary

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーロボット大戦Y

ジャンル：シミュレーションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）