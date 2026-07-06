いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第201回
期間限定888円でメモリ・GPU・電源を強化できる！ SSDや水冷クーラーも特価のドスパラ大決算キャンペーン
2026年07月06日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
メモリ・GPU・電源を888円でカスタマイズ
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」を開催中。対象モデルでは、メモリやグラフィックボード、電源などの指定カスタマイズを特別価格で提供している。
メモリは16GBから32GB、または8GBから16GBへ888円で増設可能。デスクトップPCの一部対象モデルでは、GeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更や、650Wから750W GOLD電源へのアップグレードも888円で利用できる。
さらに、SSDは対象モデルに応じてWD Black SN850X 2TBへ8,888円または18,888円でアップグレードできるほか、CPUファンは360mm水冷モデルへ4,888円または18,888円の特別価格で変更できる。
ドスパラ「大決算カスタマイズキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：209,980円
「GALLERIA RL7C-R45-5N」は、Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートPC。165Hz対応のフルHD液晶を採用し、ゲームはもちろん、動画編集などのクリエイティブ用途にも対応できる。
本キャンペーンでは、16GBメモリを+888円（税込）で32GBへカスタマイズ可能。最新ゲームや動画編集、複数アプリを同時に利用する際にも、より余裕のある環境を手頃な価格で実現できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第200回
トピックス期間限定！ デスクトップPC購入で最大3万ポイント還元。ドスパラ大決算キャンペーン開催中
-
第199回
トピックスVAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン
-
第198回
トピックス終了間近。16GB→32GBメモリ化が777円のドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
-
第197回
トピックス在庫がなくなり次第終了。BTOパソコン通販STORM「大決算セール」で最大6万円引きクーポンを配布
-
第196回
トピックス32GB化も750W GOLD電源化も777円で！ 白いRTX 5060 Ti搭載PCも対象
-
第195回
トピックス22万円引きのRTX 5090搭載機も。arkhive「週替りセール」でBTO PCがお買い得
-
第194回
トピックス掘り出し物を見逃すな！ 10万円切りのRTX 3060搭載ガレリアほか――ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」
-
第193回
トピックス24万円以下でRTX 5070・32GBメモリー搭載のゲーミングPC。arkhive「週替りセール」開催中
-
第192回
トピックスRTX 5060→5060 Tiへの変更が777円。ドスパラのボーナス先取りキャンペーン
-
第191回
トピックスVAIOが期間限定アウトレットセール中。16型ノート「F16」が13万円台
- この連載の一覧へ