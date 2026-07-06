期間限定888円でメモリ・GPU・電源を強化できる！ SSDや水冷クーラーも特価のドスパラ大決算キャンペーン

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メモリ・GPU・電源を888円でカスタマイズ

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」を開催中。対象モデルでは、メモリやグラフィックボード、電源などの指定カスタマイズを特別価格で提供している。

メモリは16GBから32GB、または8GBから16GBへ888円で増設可能。デスクトップPCの一部対象モデルでは、GeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更や、650Wから750W GOLD電源へのアップグレードも888円で利用できる。

さらに、SSDは対象モデルに応じてWD Black SN850X 2TBへ8,888円または18,888円でアップグレードできるほか、CPUファンは360mm水冷モデルへ4,888円または18,888円の特別価格で変更できる。

ドスパラ「大決算カスタマイズキャンペーン」おすすめの1台

GALLERIA RL7C-R45-5N

基本構成販売価格：209,980円

「GALLERIA RL7C-R45-5N」は、Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートPC。165Hz対応のフルHD液晶を採用し、ゲームはもちろん、動画編集などのクリエイティブ用途にも対応できる。

本キャンペーンでは、16GBメモリを+888円（税込）で32GBへカスタマイズ可能。最新ゲームや動画編集、複数アプリを同時に利用する際にも、より余裕のある環境を手頃な価格で実現できる。