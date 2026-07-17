ニトリ、約14畳対応の工事不要ポータブルクーラー　4万9900円

ニトリは7月17日、最大約14畳の部屋に対応するハイパワータイプのポータブルクーラーを発表した。7月上旬発売で、価格は4万9900円。

一般的な壁掛けエアコンと同じコンプレッサー式を採用しながら、設置工事が不要なポータブルクーラー。付属の排気ダクトと窓用ダクトパネルを取り付け、家庭用コンセントに接続するだけで使用できる。

冷房能力は50Hzで3.0kW、60Hzで3.5kW。当社従来品より高出力で、60Hz地域では鉄筋・集合住宅で最大約14畳まで対応する。

風は本体上部から吹き出す。上下スイング機能を搭載し、部屋全体へ風を届けやすくした。

冷風運転時は、運転中に発生するドレン水を本体内部で蒸発させるノンドレン構造を採用。排水を気にせず使用できる。除湿モードでは付属のドレンホースを接続し、連続排水にも対応する。

運転モードは16～32℃で温度設定できる冷風のほか、除湿、送風を搭載する。就寝時の冷え過ぎを抑えるおやすみモードや、1時間単位で設定できるタイマー機能も備えた。

本体サイズは幅420×奥行350×高さ720mm、重量は約27kg。キャスター付きのため、部屋から部屋への移動もしやすい設計となっている。リモコンや排気ダクト、窓用ダクトパネル、ドレンホースなどが付属する。