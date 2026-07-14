1万円切りの360mm簡易水冷CPUクーラーはヤバい！ARGB LED搭載で見栄えもバッチリなのが超うれしいッス：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、MONTECHの簡易水冷CPUクーラー「PureFlow ARGB 360」です。1万円を切った圧倒的にコスパの良い簡易水冷CPUクーラーになります。

PureFlow ARGB 360は、1万円を切る低価格でありながら充実した装備の360mm簡易水冷CPUクーラーです。搭載されているファンはしっかりとアドレサブルRGB対応。さらに、水冷ヘッドにも鮮やかに光るトップカバーを標準搭載しており、自作PCのLEDライティングを存分に楽しめます。

水冷ヘッドの寸法は68×68×58mm。ポンプ回転数は3000±10%RPMで、ノイズは28dBAに抑えられています。水冷ヘッド上のトップカバーは便利な磁石貼り付け式を採用しており、ヘッドの取り付け向きに合わせてロゴの方向を自由に変更できます。

ラジエーターファンは120mmファンを3基搭載。あらかじめラジエーターへの装着が済んでいる状態で出荷されるため、面倒なファン固定の手間がなく、PCケースへの取り付け作業もスムーズです。

ファンの主な仕様は、寸法360×120×25mm、回転数800〜1900±10%RPM、風量72.5CFM、静圧2.65mmH2O、ノイズ34.5dB(A)です。チューブ長は400mm。対応CPUソケットはIntelがLGA 115x/1200/1700/1851、AMDがSocket AM4/AM5と、最新プラットフォームを広くカバーします。

前川さんいわく、PureFlow ARGB 360は1万円を切るコスパの良さが一番の魅力で、「予算を抑えつつ、見た目も派手なライティングの水冷CPUクーラーでバッチリ格好よく決めたい」という人にピッタリの製品だと言います。

冷却性能に関しては、まだ発売されたばかりで試行錯誤している段階としつつも、「静圧のしっかりしたファンを搭載しているので、Ryzen 5やCore Ultra 5などのミドルクラスCPUであれば全然大丈夫だと思います。保証期間も5年と長く、安心して使える点も十分ですね」とのこと。ドスパラ大阪・なんば店では、いずれ実機展示も行っていきたいと話していました。

1万円切りでアドレサブルRGBにも対応するPureFlow ARGB 360は、今後の低価格帯水冷クーラーにおいて新たな定番商品になるポテンシャルを秘めていそうです！

7月30日まで！ 888円でのメモリ倍増カスタムや総額1億円還元キャンペーンも開催中

そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では現在、対象パソコンの購入時にメモリーを16GBから32GBに増量するカスタマイズを、わずか888円で提供するお得なキャンペーンを実施中です。店舗での実施期間は7月30日の閉店時まで。最新ゲームを快適に楽しむならメモリーはやっぱり32GBあると安心ですので、このチャンスは見逃せませんね！

また同時に、対象パソコンの購入とエントリーで総額1億円分のドスパラポイントを抽選などで還元する大規模キャンペーンも実施中。こちらの実施期間は7月26日の閉店時までとなっています。

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