第145回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
クリエイター向けパソコン「DAIV KM-I7G6T/EX」がオススメ!!
フルタワー級性能をミニタワーに凝縮！ 編集、AI、ゲームにもオススメなデスクトップPCが限定価格で2万6980円OFF：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、クリエイター向けパソコン「DAIV KM-I7G6T/EX」。店舗限定セール「半期決算SALE2025」の対象モデルとして、限定価格で販売しているミニタワー筐体のクリエイター向けパソコンです。
マウスコンピューターの「DAIVシリーズ」は、動画編集ソフトや3DCGソフトなどを利用するクリエイターに向けたブランド。DAIV KM-I7G6T/EXは、コンパクトなミニタワー筐体を採用するモデルで、CPUに「Core i7-14700F」（20コア/28スレッド、最大5.4GHz）、GPUに「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」（GDDR7 16GB）を搭載する、ミドル〜アッパーミドルレンジのクリエイター向けパソコンになります。
システムメモリーは32GB（DDR5-5600 16GB×2）、ストレージはSSD 1TB（Gen4）を搭載しており、クリエイティブ用途で十分な容量。ネットワーク機能は1000BASE-Tの有線LANのほか、Wi-Fi 6E対応の無線LANも標準搭載しています。
徳永さんによると、DAIV KM-I7G6T/EXの魅力は、コンパクトなミニタワー筐体にあるそうです。スペック面では、大容量ビデオメモリーを備えたRTX 5060 Ti 16GBを採用しており、動画編集やCG制作からAI利用まで幅広く対応可能。さらにゲーミング用途としても十分に楽しめるとのこと。
現在、このDAIV KM-I7G6T/EXが店舗限定のセール価格で販売中とのことで、オススメの1台となっています。
セールについて、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では現在、店舗限定セールの「半期決算SALE 2025」を実施中です。期間は8月29日〜9月25日まで。
今回紹介した「DAIV KM-I7G6T/EX」をはじめ、20万円を大きく下回る価格の「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」や、ビデオメモリー16GB版のRADEON RX 9600 XTを搭載する「NEXTGEAR JG-A7A6X/EX」など、さまざまな製品がセール対象となっています。詳しい情報は店舗限定セール特設サイトをチェックしてください！
|DAIV KM-I7G6Tの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|Intel Core i7 14700F（20コア/28スレッド、最大5.4GHz）
|CPUクーラー
|空冷CPUクーラー
|メモリー
|32GB（16GB×2、DDR5-5600）
|ストレージ
|NVMe Gen4 1TB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB）
|チップセット
|Intel B760チップセット
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|電源ユニット
|750W（80PLUS BRONZE）
|サイズ/重量
|215（W）×480（D）×381（H）mm（突起物含む）、約10.3kg
|その他
|3年センドバック修理保証
|店頭価格
|24万9800円
