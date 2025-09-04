第145回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

クリエイター向けパソコン「DAIV KM-I7G6T/EX」がオススメ!!

フルタワー級性能をミニタワーに凝縮！ 編集、AI、ゲームにもオススメなデスクトップPCが限定価格で2万6980円OFF：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

DAIV KM-I7G6T/EX

　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、クリエイター向けパソコン「DAIV KM-I7G6T/EX」。店舗限定セール「半期決算SALE2025」の対象モデルとして、限定価格で販売しているミニタワー筐体のクリエイター向けパソコンです。

店長の徳永健太さん

DAIV KM-I7G6T/EX

クリエイター向けパソコン「DAIV KM-I7G6T/EX」がオススメ

　マウスコンピューターの「DAIVシリーズ」は、動画編集ソフトや3DCGソフトなどを利用するクリエイターに向けたブランド。DAIV KM-I7G6T/EXは、コンパクトなミニタワー筐体を採用するモデルで、CPUに「Core i7-14700F」（20コア/28スレッド、最大5.4GHz）、GPUに「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」（GDDR7 16GB）を搭載する、ミドル〜アッパーミドルレンジのクリエイター向けパソコンになります。

　システムメモリーは32GB（DDR5-5600 16GB×2）、ストレージはSSD 1TB（Gen4）を搭載しており、クリエイティブ用途で十分な容量。ネットワーク機能は1000BASE-Tの有線LANのほか、Wi-Fi 6E対応の無線LANも標準搭載しています。

DAIV KM-I7G6T/EX

店頭価格は24万9800円（ウェブ標準価格よりも2万6980円お買い得）

　徳永さんによると、DAIV KM-I7G6T/EXの魅力は、コンパクトなミニタワー筐体にあるそうです。スペック面では、大容量ビデオメモリーを備えたRTX 5060 Ti 16GBを採用しており、動画編集やCG制作からAI利用まで幅広く対応可能。さらにゲーミング用途としても十分に楽しめるとのこと。

　現在、このDAIV KM-I7G6T/EXが店舗限定のセール価格で販売中とのことで、オススメの1台となっています。

DAIV KM-I7G6T/EX

フルタワー筐体（左）と比較するとミニタワー筐体のコンパクトさがわかります

　セールについて、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では現在、店舗限定セールの「半期決算SALE 2025」を実施中です。期間は8月29日〜9月25日まで。

　今回紹介した「DAIV KM-I7G6T/EX」をはじめ、20万円を大きく下回る価格の「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」や、ビデオメモリー16GB版のRADEON RX 9600 XTを搭載する「NEXTGEAR JG-A7A6X/EX」など、さまざまな製品がセール対象となっています。詳しい情報は店舗限定セール特設サイトをチェックしてください！

DAIV KM-I7G6Tの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU Intel Core i7 14700F（20コア/28スレッド、最大5.4GHz）
CPUクーラー 空冷CPUクーラー
メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600）
ストレージ NVMe Gen4 1TB SSD
グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB）
チップセット Intel B760チップセット
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
電源ユニット 750W（80PLUS BRONZE）
サイズ/重量 215（W）×480（D）×381（H）mm（突起物含む）、約10.3kg
その他 3年センドバック修理保証
店頭価格 24万9800円

