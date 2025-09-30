拡張性重視のゲーマーに応える、NEXTGEARシリーズにフルタワーモデルが仲間入り：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR HD-A7G7T(X3D)」です。

コスパに優れたゲーミングPCとして人気のマウスコンピューター「NEXTGEAR」シリーズに、リニューアルを機にフルタワーモデルが追加されました。拡張性を求めるユーザーの声に応えたラインアップの拡充です。

前回の記事で紹介したミニタワーモデルと同様に、アクセントカラー「スパークマゼンダ」を取り入れたデザインラインが特徴です。前面は大きく開口されたメッシュ仕様で、120mmファン×3基が光りながら吸気する様子を確認でき、強力なエアフローを確保しているのがわかります。

今回オススメとして紹介する「NEXTGEAR HD-A7G7T(X3D)」は、CPUに「Ryzen 7 9800X3D」、GPUに「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載し、ラインアップの中で最上位に位置づけするモデルです。

システムメモリーは32GB（DDR5-5600、16GB×2）、ストレージは1TB SSD（M.2 NVMe Gen4）を搭載しています。さらに店頭モデルでは、多くのユーザーが選択するWi-Fi 6E対応の無線LANを標準でカスタマイズ済みです。

徳永さんによると、NEXTGEARシリーズ初のフルタワーモデルの特徴は、強力なエアフローと3.5インチベイを備えている点にあるとのこと。

特に3.5インチベイを搭載したことで、注文時のカスタマイズに内蔵HDDの追加が登場しました。データ保存やバックアップ用途でHDDを望む声は以前から多く、今後はしっかり応えられるといいます。

さらに、ATXマザーボード採用によりメモリースロット数も2基から4基へ増加し、最大128GBまで搭載可能に。ゲーミング用途だけでなく、多様な使い方に対応できるモデルです。

フルタワーモデルとはいえ筐体サイズは比較的コンパクトで、机上に設置しても問題なさそうです。将来的にゲーミング以外の用途にも幅を広げたいと考えている人に、このフルタワーモデルはオススメですよ！

NEXTGEAR HD-A7G7T(X3D)の主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz、96MBL3キャッシュ） CPUクーラー 240mm水冷クーラー メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600） ストレージ 1TB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（GDDR7 16GB） チップセット AMD B850チップセット 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 電源ユニット 850W（80PLUS GOLD） サイズ/重量 約205（W）×438（D）×484.5（H）mm、約11.7kg 店頭価格 36万6180円

TGSで見られた新製品も展示中！

なお、取材日は東京ゲームショウ2025の開催期間中で、同イベントでお披露目されたG-Tuneのホワイトカラーモデルや新しいゲーミングデバイスが、すでに店頭に展示されていました。

ゲーミングデバイスは自由に試用できるとのこと。その使い心地をぜひ店頭で確かめてみてください！

下取り増額キャンペーン実施中

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では9月11日〜10月23日の期間中、「mouse」「G TUNE」「DAIV」製品の購入者を対象に、パソコン下取り増額キャンペーンを実施中です。

マウスコンピューターの下取りサービスは、不要になったパソコンを送付すると購入金額から一定額が値引きされる仕組みです。状態はほとんど問われず、梱包は購入者負担となりますが、送料はマウスコンピューターが負担してくれます。

通常は下取り価格が1100円のところ、キャンペーン期間中は5500円にアップ。Windows 10のサポート終了が近づいているので、買い替えを検討している人には嬉しいキャンペーンですね。

さらに、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、9月26日から10月23日まで「店舗限定セール」を開催中です。徳永さんのオススメは、RTX 5060 Laptop GPUを搭載したバランス重視のゲーミングノートPC「G-Tune P5-I7G60BK-C」（店頭価格21万9800円）。そのほかのセール情報は、店舗限定セール特設サイトをチェックしてみてください！