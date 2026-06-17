メモリーは妥協なしの32GB！スペックと価格がちょうどいいゲーミングPCが推せる：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7A60」です。

マウスコンピューターのNEXTGEARシリーズは、価格と性能のバランスが良い、高コスパが魅力のシリーズです。

NEXTGEAR JG-A7A60は、CPUに「Ryzen 7 5700X」（8コア/16スレッド、最大4.6GHz）、GPUに「Radeon RX 9060」を搭載するゲーミングPC。フルHDゲーミングには十分なスペックで、まさにゲーミング入門にピッタリなモデルとなります。

本製品は店舗向けのカスタム構成となっており、システムメモリーは32GB（16GB×2、DDR4-3200）、ストレージは1TB SSD（Gen4）と、将来的にも安心な容量を標準搭載しています。加えてWi-Fi 6E対応の無線LANも標準搭載です。

CPUクーラーには水冷クーラーを採用し、ラジエーターのファンもRGB LED搭載で、ゲーミングPCならではのライティングも楽しめます。

徳永さんによると、NEXTGEAR JG-A7A60は、これからゲーミングに触れる入門者に適した1台だといいます。入門向けパソコンはコスト重視でシステムメモリー16GBとなるケースもありますが、そこは妥協なく32GBを搭載することで、将来的にも安心して使い続けられるモデルに仕上げているのが特徴だと語ってくれました。

店頭在庫があれば即日持ち帰りも可能とのこと。興味が湧いた人はぜひ店頭へ！

NEXTGEAR JG-A7A60の主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz、96MBL3キャッシュ） CPUクーラー 水冷クーラー メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600） ストレージ 2TB SSD（NVMe Gen4） ビデオカード AMD Radeon RX 9070 XT (16GB) 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 電源ユニット 850W（80PLUS GOLD） 店頭価格 39万8750円

お買い得モデルが目白押し！

店舗限定セール「ゲーミング祭」が開催中

そのほか、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、前回から引き続き6月25日まで店舗限定セールの「ゲーミング祭」を実施中です。お買い得なゲーミングPCが対象となっているので、詳細をセール特設サイトにてチェックしてみてください！