西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第267回
空冷CPUクーラー「FROZEN A620 SLK」がオススメ!!
一見すると幅広のシングルタワー型CPUクーラー。しかし、その実態は1?：PCワンズ
2026年07月04日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、ID-COOLINGの空冷CPUクーラー「FROZN A620 SLK」です。
FROZN A620 SLKは、一見すると幅広なシングルタワー型CPUクーラーですが、実態はタワー間のファンをカバーで完全に隠蔽したツインタワー型CPUクーラーという、少し特殊なデザインのCPUクーラーです。
6mm径ヒートパイプを6本採用する設計でCPUのTDPは260Wまで対応します。CPUクーラー本体の外形寸法は122（W）×133（L）×160（H）mmで、重さは1300gです。マザーボード上のメモリースロットと被らないオフセット設計となっており、好きなデザインのメモリーを使えます。
付属のファンはフロントとタワー間でスペックが異なっています。
フロント側ファンの仕様は、寸法120×120×15mm、回転数500～1850RPM±10%、風量65.2CFM、静圧1.36mmH2O、ノイズは最大33.9dB(A)。一方、タワー間ファンの仕様は、寸法120×120×25mm、回転数0～2500RPM±10%、風量79.7CFM、静圧3.65mmH2O、ノイズは最大31.0dB(A)です。
対応ソケットはIntelがLGA 1954/1851/1700/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5です。
高石さんによると、「FROZN A620 SLKは、タワー間のファンをカバーで隠した特殊なデザインで、こうすることで空気の流れをより効率的にするという効果があるようです」と話します。
オフセット設計で背の高いメモリーとも干渉しないので、大型ヒートシンクやLED搭載のメモリーを使いたい場合にも、オススメの空冷CPUクーラーです！
また、ID-COOLINGからは、FROZN A620 SLKと同時に空冷CPUクーラー「FROZN A620 PRO XE BLACK」も発売しています。こちらはオーソドックスなツインタワー型空冷CPUクーラーで、オフセット設計ではありませんが、冷却能力はFROZEN A620 SLKと同等です。店頭価格が1000円ほど安価なので、背の高いメモリーを使わないのであればこちらもチェックしてみてください！
磁石の力でピタッとまとまる「マグフラットスパイラルPDケーブル」も登場
そのほか、目新しいアイテムとして、ケーブルに仕込まれた磁石で自ら丸まって絡まない「マグフラットスパイラルPDケーブル」を紹介してもらいました。ケーブルタイなどでまとめる必要もなく、サッと取り出してすぐ使えます。持ち運び用や、デスク周りで頻繁にUSBケーブルを使う場合に便利そうですね！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第266回
デジタル木目調PCケースにこれ以上ふさわしいマザーボードはあるのだろうか？（いや、ないっ!!）：ツクモLABI1なんば店
-
第265回
デジタルデザイン・性能ともにバツグンの水冷CPUクーラー！カッコいいゲーミングPCを目指すなら候補にしたい「Phantom Gaming 360 LCD」：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第264回
デジタルまさかのB550マザーボードが新発売！Socket AM4はまだまだ終わらないぜっ！：ドスパラ大阪・なんば店
-
第263回
デジタル4万円引きなのにOfficeソフトまでついてくる！使い勝手の良い14型ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第262回
PCパーツ【話題】とにかくスティック操作が優れているとウワサのゲームパッドです！：PCワンズ
-
第261回
デジタル発売からしばらく経って価格も手頃になってきたアッパーミドルCPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ！：ツクモLABI1なんば店
-
第260回
デジタル一段階上を目指す格闘ゲーマーは要チェック！超ショートストローク＆ラピッドトリガーの高速ボタンを搭載したレバーレスアケコン登場：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第259回
デジタル欲張りすぎ！1台で2役こなすゲーミングキーボード。メカニカルと磁気式の両立がスゴすぎる：ドスパラ大阪・なんば店
-
第258回
デジタルメモリーは妥協なしの32GB！スペックと価格がちょうどいいゲーミングPCが推せる：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第257回
デジタルこだわりゲーマーの俺ならコレ！天板カスタムも楽しめる格闘ゲーム特化のアケコン：ソフマップ なんば店
- この連載の一覧へ