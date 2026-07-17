備蓄にも毎日の食事にも便利！「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」20食入りがセール中

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「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」が

Amazonタイムセールに登場！

「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格6,006円のところ、14％オフの5,174円で販売中です。20食入りのため、1食あたり約259円で購入できます。

「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」の特徴

Amazon商品ページより

「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」は、宮城県産ひとめぼれを100％使用したパックごはんです。

ガス直火炊き製法を採用し、昔ながらの炊飯方法を再現して炊き上げています。無菌パック製法により、常温で保存でき、炊きたてのおいしさを保つとしています。

電子レンジなら2分、熱湯なら15分で調理できます。また、容器からごはんをきれいに取り出しやすい仕様です。常温で保存が可能です。

まとめ：ストックするなら今がお得！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」をお得な価格で購入できます。

毎日の食事用はもちろん、ストック用としても便利な商品です。この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。