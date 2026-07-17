アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第56回
備蓄にも毎日の食事にも便利！「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」20食入りがセール中
2026年07月17日 19時00分更新
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「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」が
Amazonタイムセールに登場！
「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格6,006円のところ、14％オフの5,174円で販売中です。20食入りのため、1食あたり約259円で購入できます。
「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」の特徴
Amazon商品ページより
「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ」は、宮城県産ひとめぼれを100％使用したパックごはんです。
ガス直火炊き製法を採用し、昔ながらの炊飯方法を再現して炊き上げています。無菌パック製法により、常温で保存でき、炊きたてのおいしさを保つとしています。
電子レンジなら2分、熱湯なら15分で調理できます。また、容器からごはんをきれいに取り出しやすい仕様です。常温で保存が可能です。
まとめ：ストックするなら今がお得！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「サトウのごはん 宮城県産ひとめぼれ 200g×20個」をお得な価格で購入できます。
毎日の食事用はもちろん、ストック用としても便利な商品です。この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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