あのチャルメラが油そばに！ 「チャルメラ 油そば」12個が32％オフ

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「明星 チャルメラ 油そばカップ 12個入り」がAmazonタイムセールで32％オフ！

「明星 チャルメラ 油そばカップ 12個入り」は、ホタテの旨みを効かせた汁なしタイプのカップ麺です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,266円から32％オフの2,220円で販売されています。1個あたり約185円です。

「明星 チャルメラ 油そばカップ」の特徴

Amazon商品ページより

「チャルメラ 油そばカップ」は、「チャルメラ 油そば 5食パック」がカップ形態になった商品です。

ホタテの旨みを効かせた味わいで、麺にはホタテだしを練り込んだ、しなやかでもっちりしたフライめんを使用しています。

ソースはホタテエキスにチャルメラらしいスパイスを効かせたしょうゆだれです。具材にはチャーシューとねぎを使用しています。製品中のホタテエキスには北海道産ホタテを使用しています。

まとめ：チャルメラの油そばカップを12個まとめ買い！

「明星 チャルメラ 油そばカップ 12個入り」が、現在開催中のAmazonタイムセールで32％オフになっています。

汁なしタイプのカップ麺をストックしておきたい人は、セールの機会にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。