暑い日は凍らせてひんやり！ 「凍らせておいしいカルピス」24本が36％オフ

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「凍らせておいしいカルピス 490ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「凍らせておいしいカルピス 490ml 24本」は、凍らせた「カルピス」を溶かしながら飲める夏にぴったりの飲料です。

現在、Amazonタイムセールに登場しており、過去価格2,980円のところ、36％オフの1,898円で販売されています。24本入りで、1本あたり約79円です。

「凍らせておいしいカルピス」の特徴

Amazon商品ページより

「凍らせておいしいカルピス」は、アサヒ飲料が販売する乳性飲料です。溶かしながら飲用することで、甘ずっぱく爽やかなおいしさが長く冷たい状態で楽しめるという乳性飲料です。

凍ったまま持ち運べる商品で、仕事中のながら飲みやレジャーなど暑い季節に適しているといいます。

まとめ：暑い季節のカルピスをお得にストック！

「凍らせておいしいカルピス 490ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格2,980円から36％オフの1,898円となっています。

凍らせて楽しめる「カルピス」をまとめて用意したい人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。