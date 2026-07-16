アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第55回
猛暑本番の前にまとめ買い！ ポカリスエット24本入りがAmazonタイムセールで42％オフ
2026年07月16日 19時00分更新
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「ポカリスエット 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
大塚製薬「ポカリスエット 500ml×24本」は、水分とイオン（電解質）の補給を目的とした健康飲料です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,406円のところ42％オフの2,555円で販売されています。24本入りのため、1本あたり約106円で購入できます。
「ポカリスエット」の特徴
Amazon商品ページより
「ポカリスエット」は、発汗により失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液で、体内にすばやく吸収されるとしています。
保存料・着色料は使用しておらず、日本国内で製造されています。
まとめ：42％オフでストックするチャンス！
「ポカリスエット 500ml×24本」が42％オフと大幅に値下げされているため、日常の水分補給用としてまとめ買いを検討している人には注目のタイミングといえそうです。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるため、自宅用や職場用のストックとして、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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