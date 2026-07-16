甘くないからうまい！ 「THE PEEL レモン」24本がAmazonタイムセール対象に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」は、レモン果皮100％のレモンスピリッツを使用した無糖レモンサワーです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,739円のところ14％オフの3,199円で販売されています。24本入りのため、1本あたり約133円で購入できます。

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」の特徴

Amazon商品ページより

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」は、レモン果皮から生まれたレモンサワーです。レモン果皮でつくった蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％レモンスピリッツを使用しています。

アルコール度数は5％です。レモン果皮由来のみずみずしい香りやコク、ほろ苦さ、豊かな余韻が特徴とされており、香料・糖類無添加で仕上げています。

まとめ：Amazonタイムセールはまとめ買いのチャンス！

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」24本入りケースが14％オフで購入できるため、普段から無糖レモンサワーを選ぶ人にとってはストックを確保するチャンスです。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるため、気になっていた人はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。