冷蔵庫にレモンサワー24本を召喚！「こだわり酒場」500ml缶が15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

過去価格4,507円のところ、15％オフの3,847円で販売されています。1本あたり約160円で購入できます。

「こだわり酒場のレモンサワー缶」の特徴

Amazon商品ページより

「こだわり酒場のレモンサワー」は、厳選したレモンをまるごと漬け込む「果実まるごと仕込み」により、果実のおいしさを余すことなく封じ込めた浸漬酒で仕上げたレモンサワーです。

ベースには、米・焙煎麦・玉露焼酎を黄金比率でブレンドした焼酎を使用しています。レモンの香味を引き立てながら、お酒のうまみと余韻を両立させた味わいとされています。

また、缶のデザインにはタンブラーをモチーフとしたデザインを採用し、より本格的な「酒場体験」を缶で楽しめる仕様です。アルコール度数は7％です。

まとめ：定番レモンサワーをストックするチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、たっぷり飲める「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml 24本」、24本入りが1本あたり約160円で購入できます。

この機会にまとめ買いして、定番のレモンサワーをストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。