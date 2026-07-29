アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第234回
暑い日はビールも強炭酸で！「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得
2026年07月29日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」は、爽快感際立つ新感覚のスーパードライです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,200円から14％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」は、夏に飲んだ瞬間の爽快な炭酸感とのどごしを追求した数量限定のスーパードライです。
アサヒビール初の革新設備を導入し、躍動感のある飲みごたえを実現したとしています。
炭酸感が強めで、躍動感のある飲みごたえが特長とされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：夏のビールをまとめ買いするなら今！
夏限定の「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」をお得に購入するなら、現在開催中のAmazonタイムセールがチャンスです。
24本セットを割引価格で購入できるこの機会に、自宅用のストックとしてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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