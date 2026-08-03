自宅の“とりあえずビール”をヱビスに昇格しましょう 24本ケースがAmazonでお買い得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ヱビスビール 350ml缶 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「ヱビスビール 350ml缶 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格5,163円のところ、7％オフの4,798円で販売中です。1本あたり約200円で購入できるため、まとめ買いを検討している人にも注目のセールとなっています。

「ヱビスビール」の特徴

Amazon商品ページより

「ヱビスビール」は、麦芽100％、ヱビス酵母、バイエルン産アロマホップ、長期熟成にこだわって造られたビールです。

ホップの清々しさ、麦芽の深み、熟成過程で生まれる繊細な風味が重なり、旨味あふれるふくよかなコクが楽しめるとしています。

香りにもこだわり、ホップや麦芽、熟成過程で生まれる風味が調和した「ヱビス香」が特長です。きめ細かな白い泡と黄金色の見た目も楽しめると紹介されています。アルコール度数は5％です。

まとめ：ご褒美ビールをお得にストックするチャンス！

「ヱビスビール 350ml缶 24本」がAmazonタイムセールで1本あたり約200円となっており、普段からヱビスビールを飲んでいる人はもちろん、まとめ買いを考えている人にとっても注目のセールとなっています。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、ストック用としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。