4Lのウイスキーをどーんと確保！ 「ブラックニッカ クリア」がAmazonタイムセールで12％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ブラックニッカ クリア 4000ml」が

Amazonタイムセールに登場！12％オフで3,940円

「ブラックニッカ クリア 4000ml」は、ノンピートモルトを使用したクセのないクリアな飲み心地というウイスキーです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,487円から12％オフの3,940円で販売されています。内容量は4000mlで、100mlあたりの価格は約98円です。

「ブラックニッカ クリア」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒビールが販売する「ブラックニッカ クリア」は、ノンピートモルトを使用することで、やわらかな香りとまろやかな味わいを実現したとぃうウイスキーです。

ピートを使用せず乾燥させた大麦麦芽を使っており、クセのないクリアな飲み心地が特徴とされています。

内容量は4000mlで、アルコール度数は37％です。容器にはペットボトルを採用しており、原産国は日本です。

まとめ：4Lの大容量ウイスキーをお得にストック！

大容量ボトルの「ブラックニッカ クリア 4000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールで12％オフになっています。

Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ウイスキーをまとめて確保してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。