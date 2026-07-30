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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第235回

4Lのウイスキーをどーんと確保！ 「ブラックニッカ クリア」がAmazonタイムセールで12％オフ

2026年07月30日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブラックニッカ クリア 4000ml」が
Amazonタイムセールに登場！12％オフで3,940円

　「ブラックニッカ クリア 4000ml」は、ノンピートモルトを使用したクセのないクリアな飲み心地というウイスキーです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,487円から12％オフの3,940円で販売されています。内容量は4000mlで、100mlあたりの価格は約98円です。

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「ブラックニッカ クリア」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒビールが販売する「ブラックニッカ クリア」は、ノンピートモルトを使用することで、やわらかな香りとまろやかな味わいを実現したとぃうウイスキーです。

　ピートを使用せず乾燥させた大麦麦芽を使っており、クセのないクリアな飲み心地が特徴とされています。

　内容量は4000mlで、アルコール度数は37％です。容器にはペットボトルを採用しており、原産国は日本です。

まとめ：4Lの大容量ウイスキーをお得にストック！

　大容量ボトルの「ブラックニッカ クリア 4000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールで12％オフになっています。

　Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ウイスキーをまとめて確保してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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