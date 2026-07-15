DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは7月15日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、これまでの同作からの改善点の一つ「コレクション（収集）システム」についての紹介とCBT期間中に実施を予定している各種イベント情報を公開。

本作のPC（Steam）でのクローズドベータテスト（以下、「CBT」）は、日本時間2026年7月16日10時より全世界同時で開催。ゲームの発売時期などは未定だ。

▼CBT参加登録はこちらから！

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

■あと1日！ 『アーケロン』全世界同時クローズドベータテストは

明日16日10時にサーバーオープン

現在、CBT参加の事前受付中となる。CBTまであと1日と迫っているので、興味のある人はぜひSteamストアページを確認しよう。テスト開始は16日10時を予定している。スタートダッシュを掛けたい人は事前登録がおすすめだ。

『アーケロン（Arkheron）』のCBT最新バージョン「0.21.0」では、これまでのテストで得られたプレイヤーからのフィードバックを反映し、以下の4点に注力して改善を行っている。テスト期間は、2026年7月16日10時～7月27日16時の11日間となる。

・フィードバック対応の強化：初期段階のゲーム体験やマッチング品質など、主要な課題を改善。

・新規プレイヤー向けモードの導入：バトルシステムやアイテムビルドを段階的に習得できる新モード「ラーニングスパイアーズ」および「スパイアーズ」を追加。

・コレクションシステムの導入：繰り返しプレイを促すためコレクション（収集）システムを実装。

・パフォーマンスと安定性の向上：クラッシュ軽減、ping改善、ロード時間短縮に加え、CPU／GPU使用率の最適化によりPC必要スペックを緩和し、より多くのプレイヤーが快適にプレイできる環境を調整。

●各曜日のテスト実施時間

・常時開放：ラーニングスパイアーズ、スパイアーズ（アセンション開放時間を除く）、チュートリアル、トレーニング、ボット、カスタムゲーム

・土日祝日開放：アセンション（21時～24時限定）

●CBT事前登録手順

1．『アーケロン（Arkheron）』Steamストアページにアクセス

2．Playtestへの「アクセスをリクエスト」をクリック（必要に応じてサインイン）

3．テスト開始時にSteamからメールで通知

※注意事項※

●Arkheron Playtest版のフライデーナイト・ファイツにご参加いただいていた皆様は事前登録不要です。

●CBTへの参加はゲームクライアントの最新バージョンへのアップデートを必ず適用してください。

●CBTの各種コンテンツ実施時間は予告なく変更する場合があります。

■コレクションを集めると永久報酬が手に入る！ 「コレクション」機能について

今回のCBT版アーケロンでは、先に紹介している通り、これまでのテストで得られたフィードバックの反映を施している。その中の一つ、“進行・収集システムの導入”にあるコレクション機能について紹介しよう。

「コレクション」はゲーム内の行動によって得られるゲーム内通貨「ページ」を使って集めることができる。コレクションはゲームのメニュー画面からアクセスできる「コレクション」のメニューから確認が可能だ。

ゲーム内に登場するキャラクターやエターナルなどのイメージビジュアルを収めたコレクションアイテムが並んでおり、アセンションやスパイアーズでのプレイに応じて得られる「ページ」を消費して、好みのコレクションを開放していくことができる。

今回のCBTで集めたコレクションはCBT終了後はリセットとなるが、集めたコレクションの量によって以下の永久報酬を用意。ぜひ永久報酬を目指して『アーケロン』のプレイを楽しんでみよう。

●プレイヤースキン

ゲーム内のプレイヤーの分身である「エコー」に纏わせることができる特別なビジュアルスキンを用意。今回のCBTでのプレイを称える特別報酬としてコレクションの一定量開放を条件に獲得できる。

●プロフィールバナー

この「プロフィールバナー」はゲーム内のロビーやマッチ画面上で表示されるプレイヤープロフィールの背景画像として活用できる。

■CBT期間中に順次はじまるイベント予定を一挙公開！

これまでの『アーケロン』大規模テストに参加したプレイヤーには待望の機会となるCBTでは、この機会を盛り上げるべく、多くのイベントやキャンペーンを随時公開・実施している。

本日公開した情報は、各種イベントの実施予定情報になる。海の日を含む3連休もアーケロンを存分に楽しんでもらえるよう、用意したという。視聴だけでも楽しめる内容もあるので、ぜひ奮って参加してみよう。

【イベント名：実施日程】

・初心者交流マッチ：2026年7月16日～7月19日

・プロeスポーツチームFENNEL主催のFFL：2026年7月17日～7月25日

・人気ストリーマーけんき氏主催のカスタムイベント：2026年7月19日

・プロeスポーツチームUwinks主催のカスタムイベント：2026年7月20日

なお、カスタムゲームへの参加方法は公式noteを確認のこと。また、各種カスタムゲームの参加に必要な「カスタムゲームコード」は公式Discordで案内しているので、公式Discordのリンクを利用して、サーバー加入後日本語ロールを取得、「# ｜カスタムゲーム」チャンネルより確認してほしい。

公式Discord

※アクセスにはDiscordアカウントが必要です。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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