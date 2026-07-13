DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは7月13日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］において、新たにゲームに触れるプレイヤーに有効な新たなコンテンツ「ラーニングスパイアーズ」や「スパイアーズ」についての詳細を公開。

本作のPC（Steam）版でのクローズドベータテスト（以下、「CBT」）の開始日時は、2026年7月16日10時（日本時間）より。発売時期などは未定だ。

▼「アーケロン」CBT 参加登録サイト

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

■チュートリアルのあとは「ラーニングスパイアーズ」で

『アーケロン』のゲーム性を体感しよう（公式note公開）

『アーケロン』を初めてプレイする人には「チュートリアル」のプレイをおススメしている。移動やダッシュや攻撃、スキル発動などの基本操作を実際のゲームの進行にあわせて体験可能だ。

その後に体験してほしいのが、今回のCBTで追加となった「ラーニングスパイアーズ」。そして、「ラーニングスパイアーズ」の実践編が「スパイアーズ」となっており、「ラーニングスパイアーズ」＋「スパイアーズ」の一連の流れが「アーケロン」のメインコンテンツ「アセンション」に馴染むためにあるような造りになっている。

●「ラーニングスパイアーズ」

アーケロンのプレイが初めてのプレイヤーや、まだ慣れていないプレイヤーが新たな対戦モード「スパイアーズ」のシステムを知るための機能として登場。

CBTバージョンでは3戦中2本先取したチームが勝者として次の階層に上がるというルールになっており、「スパイアーズ」を楽しむ上で必要な以下の機能や操作・活用方法を、塔を昇り進めていく対戦体験までプレイできるモードだ。

・アイテムショップ「祭壇」の利用の仕方

・「決められた資産」の中で「祭壇」を通じてアイテム／装備を購入する。

・準備から、対戦までの進め方

・実際のゲーム進行にあわせて、ユーザーインターフェース上のボタンが点滅したり、ハイライトがかかるなど、視覚的なサポートが受けられる。

・実践的な操作方法

・実際に塔の次の階層に進むために「戦って勝つ」必要があるため、戦いの立ち回りやスキルの使い方を学ぶことが出来る。

・「エターナル」という存在とその力

・1階層の勝利後、2階層目から登場する一部の「エターナル」。それらのアイテム群が持つ強力なスキルを実践で使用できるようになり、通常アイテムとの差などを体験できる。

・3階層目に到達すると10種の「エターナル」の存在を「祭壇」で確認でき、実戦で試せる。

「ラーニングスパイアーズ」の詳細をもっと深く知りたい人は公式noteを確認しよう。

▼公式note ラーニングスパイアーズ

https://note.com/arkheronjp/n/ned932fe062e9

■実戦あるのみ！ 「スパイアーズ」で

目前のライバル相手に集中できるPvPを堪能しよう（公式note公開）

『アーケロン』のゲーム性や各種アイテムのスキル効果などを少し覚えたプレイヤーが、より“対人戦の仕組みや戦い方”、“アイテムの組みあわせ”を覚えるのに向いている機能。

自動マッチングやフレンド招待機能を使った友人・知人同士で3人チームを組んでバトルに挑むことができ、チームメイトとの連携やチームバトルならではの相手チームとの駆け引きに集中してプレイできるモードだ。

＜基本ルール＞

「ラン」システムという1巡で10戦となっており、3敗するか10勝するかで終了する仕組みになっている。「ラン」1巡の中で決められた所持金で装備品をやりくりする。

1回購入したアイテムは値上がりしていくため、必然的に色んなアイテムを駆使して戦う必要がある。

このモードではさまざまなアイテムを試す機会になり、覚えることができる仕掛けが施されているため、戦い方／アイテムの基礎を覚えたり、ビルドの組みあわせを試すのに役立つ。

「スパイアーズ」はCBT期間中、「アセンション」がオープンしている時間帯を除いて、プレイできる。「カスタムゲーム」なら「アセンション」の開放時間に関わらず、いつでもプレイ可能だ。また、より練習に適した「ラーニングスパイアーズ」も、いつでもプレイ可能となっている。

「スパイアーズ」の詳細をもっと深く知りたい人は公式noteもあるので、こちらもチェックしよう。

▼公式note スパイアーズの遊び方

https://note.com/arkheronjp/n/n716ab0017ac7

■初心者交流マッチでデビュー戦に挑戦してみては?!

CBTを盛り上げるイベント概要を一部公開！

これまでの『アーケロン』大規模テストに参加したプレイヤーには待望の機会となるCBTだが、今回のCBT開始のニュースで初めて『アーケロン』に興味を持った参加希望者にも楽しめる「初心者交流マッチ」をはじめ、この機会を盛り上げるべく、多くのイベントやキャンペーンを随時公開・実施していく。奮って参加しよう。

なお、カスタムゲームへの参加方法は公式noteを確認してほしい。また、各種カスタムゲームの参加に必要な「カスタムゲームコード」は公式Discordで案内しているので、こちらをチェックしよう。

公式Discordのリンクを利用して、サーバー加入後、日本語ロールを取得後に「カスタムゲーム」チャンネルより確認のこと。

公式Discord

https://discord.com/invite/arkheron

※アクセスにはDiscordアカウントが必要です。詳しくは各種アーケロン公式ホームページやSNSを通じてご案内しています。

CBTに参加したい人は公式ホームページやユーザーコミュニティアプリ「Discord」や「X」を入手してアーケロン公式Discordチャンネル・日本公式Xアカウントを確認のこと。

▼公式Discord

https://discord.com/invite/arkheron

▼日本公式X

https://x.com/ArkheronJP

■あと3日！ 『アーケロン』全世界同時クローズドベータテストについて

『アーケロン（Arkheron）』のCBT最新バージョン「0.21.0」では、これまでのテストで得られたプレイヤーからのフィードバックを反映し、以下の4点に注力して改善を行っている。テスト期間は、2026年7月16日10時～7月27日16時（11日間）まで。

フィードバック対応の強化：初期段階のゲーム体験やマッチング品質など、主要な課題を改善。

新規プレイヤー向けモードの導入：バトルシステムやアイテムビルドを段階的に習得できる新モード「ラーニングスパイアーズ」および「スパイアーズ」を追加。

コレクションシステムの導入：繰り返しプレイを促すためコレクション（収集）システムを実装。

パフォーマンスと安定性の向上：クラッシュ軽減、ping改善、ロード時間短縮に加え、CPU／GPU使用率の最適化によりPC必要スペックを緩和し、より多くのプレイヤーが快適にプレイできる環境を整えている。

現在、CBT参加の事前受付中。CBTまであと3日となるので、興味のある人はSteamストアページを確認しよう。

・各曜日のテスト実施時間

・常時開放：ラーニングスパイアーズ、スパイアーズ（アセンション開放時間を除く）、チュートリアル、トレーニング、ボット、カスタムゲーム

・土日祝日開放：アセンション（21時～24時限定）

・CBT事前登録手順

1.『アーケロン（Arkheron）』Steamストアページにアクセス

2.Playtestへの「アクセスをリクエスト」をクリック（必要に応じてサインイン）

3.テスト開始時にSteamからメールで通知

※注意事項※

・Arkheron Playtest版のフライデーナイト・ファイツにご参加いただいていた皆様は事前登録不要です。

・CBTへの参加はゲームクライアントの最新バージョンへのアップデートを必ず適用してください。

・CBTの各種コンテンツ実施時間は予告なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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