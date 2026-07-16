事前登録してない!? 安心してください！ 今からでも参加可能です！

DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは7月16日、『アーケロン（Arkheron）』のPC（Steam）でのクローズドベータテスト（以下、CBT）を開始。今回のCBTは全世界同時実施となり、昨年9月のαテスト、今年2月に展開したDemo版を経てテスターから預った意見・改善点を反映させた最新バージョンのテスト期間となる。

なお、本テストは、事前登録を受け付けていたが、本日以降でもテスト期間中なら下記のCBT事前登録手順に沿って手続することで、CBTに参加可能。事前登録をしておらず、友人知人から一緒に本作をプレイしようと誘われた人もCBTへの参加は間にあうので、今からでもぜひエントリーしてみよう。

●CBT参加登録はこちらから！

■『アーケロン（Arkheron）』のCBT最新バージョン「0.21.0」について

今回の『アーケロン』CBT最新バージョン「0.21.0」はこれまでのテストで得られたプレイヤーからのフィードバックを反映し、以下の4点に注力して改善を行われている。

・フィードバック対応の強化： 初期段階のゲーム体験やマッチング品質など、主要な課題を改善。

・新規プレイヤー向けモードの導入：バトルシステムやアイテムビルドを段階的に習得できる新モード「ラーニングスパイアーズ」および「スパイアーズ」を追加。

・コレクションシステムの導入：繰り返しプレイを促すためコレクション（収集）システムを実装。

・パフォーマンスと安定性の向上：クラッシュ軽減、ping改善、ロード時間短縮に加え、CPU／GPU使用率の最適化によりPC必要スペックを緩和し、より多くのプレイヤーが快適にプレイできる環境を調整。

▼各曜日のテスト実施時間

・常時開放：ラーニングスパイアーズ、スパイアーズ（アセンション開放時間を除く）、チュートリアル、トレーニング、ボット、カスタムゲーム

・土日祝日開放：アセンション（21時～24時限定）

▼CBT事前登録手順

1．『アーケロン（Arkheron）』Steamストアページにアクセス

2．Playtestへの「アクセスをリクエスト」をクリック（必要に応じてサインイン）

3．テスト開始時にSteamからメールで通知

※注意事項※

・Arkheron Playtest版のフライデーナイト・ファイツにご参加いただいていた皆様は事前登録不要です。

・CBTへの参加はゲームクライアントの最新バージョンへのアップデートを必ず適用してください。

・CBTの各種コンテンツ実施時間は予告なく変更する場合があります。

『アーケロン』をはじめてプレイする人には、公式noteに詳しく遊び方を案内している。あわせて確認してみよう。

●『アーケロン』公式noteへ

■アーケロンで友だち作ろう！

CBTを盛り上げるDiscordコミュニティキャンペーン本日開始

『アーケロン』を初めてプレイする人は、一緒にプレイできるチームメイトがいると心強いという声を受けて、アーケロン公式Discordでは、「Discordコミュニティキャンペーン」を実施している。

・Discordコミュニティキャンペーンについて

本キャンペーンは本日2026年7月16日から7月27日のCBT実施期間中に実施している。

『アーケロン』公式Discordで

【A）自己紹介カードを作成してDiscord内に投稿する】

もしくは

【B）パーティ募集を投稿し、パーティ成立】

を条件に、参加者全員にDiscord内の専用ロールをプレゼントするほか、抽選でAmazonギフトカード1000円分が総勢50名（Aでエントリーの場合当選者数20名、Bにエントリーの場合当選者数30名）に当たるキャンペーンとなっている。

両方投稿すると当選確率が2倍になるので、奮って応募してみてはいかがだろうか。詳しくは公式noteへ。

■『アーケロン』初心者交流マッチ開幕！

今回のCBT開始のニュースで初めて『アーケロン』に興味を持った参加希望者も楽しめる「初心者交流マッチ」を本日より開幕。こちらは、ゲームモード「カスタムゲーム」を使った“初心者同士の交流”を目的として実施しているイベントとなる。

なお、カスタムゲームへの参加方法は公式noteを確認してほしい。また、各種カスタムゲームの参加に必要な「カスタムゲームコード」は公式Discordで案内している。公式Discordのリンクを利用して、サーバー加入後日本語ロールを取得、「#カスタムゲーム」チャンネルより確認しよう。

●公式Discord

※アクセスにはDiscordアカウントが必要です。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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