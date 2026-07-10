CBT開催を記念し、Amazonギフトカードが当たる応援キャンペーンも公式Xにて実施中！

DRIMAGE JAPANは7月10日、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、ストリーマーの“けんき”さんが主催する「けんきカスタムイベント」を開催すると発表。開催日は、2026年7月19日だ。

また、本イベントおよびクローズドベータテスト（CBT）の開催を記念して、公式Xにて「けんきカスタムイベント応援キャンペーン」を開始した。

▼「アーケロン」CBT 参加登録サイト

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

■初心者必見の「けんきカスタムイベント」開催決定！

けんきさんの主催による本イベントは、『アーケロン』を始めたばかりのプレイヤーや視聴者に向けた「初心者向けカスタムマッチ」として実施される。けんきさんをはじめとする豪華ストリーマー陣が集結し、本作ならではの熱いバトルを繰り広げる。

さらにイベント実施後には、けんきさんによる『アーケロン』の遊び方や魅力を解説する初心者向け動画コンテンツを投稿予定。ゲームの基本から戦略までを学べる内容となっており、これから新たに『アーケロン』を始めるプレイヤーを強力にサポートする。

【開催概要】

実施日：2026年7月19日 ※開始時間の詳細は公式Xなどで追って告知いたします。

企画内容：けんきさん主催による多数のストリーマーが参加した初心者向けカスタムマッチ（1DAY）

参加ストリーマー（順不同）：けんきさん and more

■Amazonギフトカードが当たる！ 「けんきカスタムイベント応援キャンペーン」実施

『アーケロン』のCBT開催ならびに「けんきカスタムイベント」の実施を記念して、X（Twitter）にて応援キャンペーンを実施する。公式アカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけて応援コメントや感想を投稿した人の中から、抽選で20名にAmazonギフトカード3000円分をプレゼント。

実施期間は、2026年7月10日該当のキャンペーン投稿後～7月20日23時59分まで。

【参加方法】

・『アーケロン』日本公式Xアカウント（@ArkheronJP）をフォロー

・ハッシュタグ「#アーケロンけんきカスタム」をつけて、けんきカスタムイベントへの応援コメントまたは感想を投稿

【賞品】

Amazonギフトカード 3000円分 × 20名

【当選連絡方法】

XのDMにて当選連絡

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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