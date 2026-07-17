RIMAGE JAPANは7月17日、PC（Steam）でクローズドベータテスト（CBT）を開催中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』において、ストリーマーのけんきさんが主催する「けんきカスタムイベント」への出演者情報を公開。「けんきカスタムイベント」の開催日は、2026年7月19日だ。

また、本イベントおよびCBTの開催を記念して、公式X（Twitter）にて「けんきカスタムイベント応援キャンペーン」を実施しているので、お見逃しなく。

●CBT 参加登録サイト

■初心者必見の「けんきカスタムイベント」は2026年7月19日18時から！

出演者情報を一部公開

けんきさんの主催による本イベントは、『アーケロン』を始めたばかりのプレイヤーや視聴者に向けた「初心者向けカスタムマッチ」として実施する。けんきさんをはじめとする豪華ストリーマー陣が集結し、本作ならではの熱いバトルを繰り広げる。

さらにイベント実施後には、けんきさんによる『アーケロン』の遊び方や魅力を解説する初心者向け動画コンテンツが投稿される予定。ゲームの基本から戦略までを学べる内容となっており、これから新たに『アーケロン』を始めるプレイヤーを強力にサポートする。

本日は、「けんきカスタムイベント」へ参加が決定した出演者の一部を紹介しよう。

【開催概要】 実施日：2026年7月19日 18時～22時まで（予定） 企画内容：けんき氏主催による多数のストリーマー、VTuberが参加予定の初心者向けカスタムマッチ（1DAY）

【参加ストリーマー（一部 五十音順）】

●銀城サイネさん（ぶいすぽっ！）

X：@saine_ginjo

YouTube：https://www.youtube.com/@Saine_Ginjo

●けんきさん

X：@T_kenki

Twitch：https://www.twitch.tv/kenki521

YouTube：https://www.youtube.com/@Kenki521

●小雀ととさん（ぶいすぽっ！）

X：@toto_kogara

YouTube：https://www.youtube.com/@totokogara

●朱名（無原唱レコード）

X：@shuna_MGS

YouTube：https://www.youtube.com/@SHUNA_MGS

●白波らむねさん（ぶいすぽっ！）

X：@Ramune_Shirana3

Twitch：http://twitch.tv/ramuneshiranami

YouTube：https://www.youtube.com/@shiranamiramune

●メーメントヴァニタスさん（無原唱レコード）

X：@memento_v_MGS

Twitch：https://www.twitch.tv/mementovanitas

YouTube：https://www.youtube.com/@MEMENTOVANITAS

●望月ほぐのさん（ゆにれいど！）

X：@Hoguno_M

YouTube：https://www.youtube.com/@Hoguno_Mochizuki

●やしろあいさん

X：@yashiro_ai

Twitch：https://www.twitch.tv/yasiro_ai

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC3G9ynwAEyiZU-87j6PkQLQ

●夜よいちさん

X：@YoruYoichi

Twitch：https://www.twitch.tv/yoichi_0v0/clips?range=7d

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqRkLD5OCNq37AAtxStmm3A

■Amazonギフトカードが当たる！

「けんきカスタムイベント応援キャンペーン」実施中

『アーケロン』のCBT開催ならびに「けんきカスタムイベント」の実施を記念して、X（Twitter）にて応援キャンペーンを実施している。

公式アカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけて応援コメントや感想を投稿した人の中から、抽選で20名にAmazonギフトカード3000円分をプレゼント。

【キャンペーン概要】

実施期間：2026年7月10日～7月20日23時59分

参加方法：

・『アーケロン』日本公式Xアカウント（@ArkheronJP）をフォロー

・ハッシュタグ「#アーケロンけんきカスタム」をつけて、けんきカスタムイベントへの応援コメントまたは感想を投稿

賞品：Amazonギフトカード 3000円分 × 20名

当選連絡方法：XのDMにて当選連絡

詳しくは各種アーケロン公式ホームページやSNSを通じて案内している。CBTに参加したい人は公式ホームページやユーザーコミュニティアプリ「Discord」や「X」を入手してアーケロン公式Discordチャンネル・日本公式Xアカウントを確認しよう。

●公式Discord

●日本公式X

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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