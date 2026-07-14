『アーケロン』FENNELとの強力タッグでCBTを熱狂の渦へ！

DRIMAGE JAPANは7月14日、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］において、Fennelが運営する「FFL」と提携し、クローズドベータテスト（CBT）期間を最大限に盛り上げる「FFLカスタムイベント」および賞金付きミニ大会「FFL Arkheron: First Ascent」を順次開催すると発表。開催日は、2026年7月17日より。なお、CTBの実施期間は7月16日10時～7月27日16時まで。

▼「アーケロン」CBT 参加登録サイト

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

■最高にアツいCBTを、FENNELとともに！ CBTの熱量を最大化

『アーケロン』のリリースに向けて、数々のeスポーツ大会を牽引してきた「FENNEL（FFL）」と一緒にコミュニティを盛り上げるべく、本プロジェクトは始動した。CBT期間中のプレイヤーが集う、日常的な「FFL Arkheronβ」の場を提供しつつ、期間の最終盤には賞金付きミニ大会「First Ascent」を開催することで、プレイヤーの熱量を最高潮まで引き上げる。

■毎日の熱狂を生み出す「FFL Arkheronβ」開催

最大180名（4部屋）の規模で連日実施される本カスタムイベント「FFL Arkheronβ」は、CBT期間中のプレイヤー同士が「アセンション」モードで腕を磨きあう最高の環境を提供する。開催期間は、2026年7月17日～7月24日まで。

【カスタムイベント概要】

開催日程：2026年7月17日～7月24日

開催時間・試合数：

2026年7月17日：22時30分 開始（1日2試合）

2026年7月18日～7月19日：24時 開始（1日2試合）

2026年7月20日～7月24日：21時 開始（1日2試合）

募集人数（規模）：最大4部屋／180名

参加応募方式：事前募集制

■賞金付きミニ大会「First Ascent」も開催決定！

CBT期間のゴールとして、プレイヤーが目標にできる賞金付きのミニ大会「First Ascent」を開催する。期間中に磨き上げた戦略とスキルをぶつけあう熱い「アセンション」でのバトルに期待しよう。開催期間は、2026年7月25日～7月26日まで。

【大会概要】

開催日程：2026年7月25日～7月26日

開催時間：両日 24時～

試合数：1日1試合

募集人数（規模）：最大4部屋／180名

参加ルール：

・日本在住の方限定

・2026年7月25日の優勝プレイヤーは、7月26日の試合には参加不可

賞金・景品：各部屋1位のチームへAmazonギフト券1万5000円分（1チーム3名合計）を支給

詳しくは各種アーケロン公式ホームページやSNSを通じて案内するとのこと。上記大会への参加募集の詳細は、FFL 公式 X（https://x.com/_FFL_OFFICIAL）にて順次案内するので、チェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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