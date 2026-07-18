CTBは2026年7月27日16時まで実施！
『アーケロン（Arkheron）』のCBTプレイ権をひとりにつき3枚配布中！フレンドに配って一緒に遊ぼう
DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは7月18日、PC（Steam）でクローズドベータテスト（以下、CBT）を開催中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』について、Steam上で繋がっているフレンドを招待できる機能の情報を公開した。CTBの開催期間は、2026年7月27日16時まで。
PC（Steam）で『アーケロン』CBTに参加登録しているプレイヤーは、Steamランチャー「ライブラリ」にある「Arkheron Playtest」を表示すると、「フレンドにこのSteam Playtestへのアクセスを付与することができます。」というメッセージが表示されている。
こちらの機能を使うことで、Steam上でフレンド（※）として繋がっている友人・知人に『アーケロン』CBTへの参加資格をプレゼントできる。
※Steamフレンドになって30日以上経過している人のみ、招待可能です。
『アーケロン』はひとりでもプレイすることはできるが、3人1チームのチームバトルとなるので、気心知れた友人・知人と遊ぶことで、より本作の楽しさを体験できる。この機会に、ぜひこの機能を利用してみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：Arkheron（アーケロン）
ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム
販売：DRIMAGE
開発：Bonfire Studios
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
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