アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第54回
おやつ棚をオレオで満たせ！「ファミリーパック」12袋セットがAmazonタイムセール中
2026年07月15日 19時00分更新
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「オレオ ファミリーパック バニラクリーム 24枚（3枚×8袋）×12袋」が
Amazonタイムセールに登場！
「オレオ ファミリーパック バニラクリーム 24枚（3枚×8袋）×12袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。
3枚入り小袋を8袋詰め合わせたファミリーパック12袋セットで、参考価格4,406円のところ、19％オフの3,552円で販売中です。
1袋（24枚入り）あたりの価格は約296円。ストック用としても購入しやすい大容量セットがお得な価格になっています。
「オレオ ファミリーパック バニラクリーム」の特徴
Amazon商品ページより
「オレオ ファミリーパック バニラクリーム」は、3枚入りの個包装を8袋詰め合わせたファミリーパックです。本商品は、そのファミリーパック12袋をセットにした大容量タイプとなっています。
3枚入りの個包装のため、食べる量を調整しやすく、さまざまなシーンで利用しやすい仕様です。
まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス！
定番のお菓子「オレオ ファミリーパック バニラクリーム」の大容量セットが、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。
参考価格より19％オフで購入できる期間限定のセールです。自宅用のストックや家族で楽しむおやつを探している人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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