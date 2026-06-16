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シャープの新ハイエンドスマホ「AQUOS R11」はCPUもカメラも強化！ 望遠レンズが搭載

2026年06月16日 10時40分更新

文● オカモト／ASCII

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　シャープは、ハイエンドモデルのAndroidスマートフォン新製品「AQUOS R11」を7月9日から順次発売する。ドコモ・ソフトバンクのほか、SIMフリー（512GBモデルのみ）でも販売される。公式オンラインストアでのSIMフリーの512GB版の価格は16万3900円。

AQUOS

AQUOS R11が発表！

ハイエンドの人気モデルが刷新
SoCはSnapdragon 8s Gen 4、レンズは望遠を含む3眼に性能強化

　各社から20万円級のハイエンドモデルがしのぎを削る中、それに近い性能と使い勝手をより安価な価格で利用できる“お手頃ハイエンド”として、高い人気を実現した「AQUOS R9」「AQUOS R10」。その後継となるモデルはデザインの変更のほか、SoCの強化や望遠レンズの搭載、AIを活用したカメラ機能など、大幅な強化を果たして登場した。

AQUOS

ハイエンドモデルらしく性能が大幅に強化されている

　まずデザイン面では、独特な自由曲線のカメラ部は変わらず、新機能「アカリウム」を採用。カメラリング中央部に配置された8色のLEDによって、通知や着信を穏やかに伝えてくれる。

AQUOS

特徴的な「アカリウム」

　性能面では従来のSnapdragon 7+ Gen 3からパワーアップしたSnapdragon 8s Gen 4を搭載。CPU性能で約13％、GPU性能で約40％強化している。それでいて、新設計の従来比2.87倍のベイパーチャンバーによって、しっかり冷やして性能を維持する。

　カメラは引き続きライカ社監修のものを搭載。メインは5030万画素の1/1.55型センサーなのは従来と同じだが、新たに光学2.9倍相当の3850万画素望遠レンズを採用。さまざまな画角を的確に利用できるようにAIが被写体に応じてズーム倍率を自動で調整する「スマートフィットズーム」機能も搭載される。

AQUOS

カメラは3眼構成に

AQUOS

AIが適切な倍率で自動的にズームしてくれる

　そのほかディスプレーの最高輝度は、従来比1.2倍の3600ニトに。メモリーは12GBでストレージは256GBまたは512GB。バッテリーは5100mAh。防水性能についてはIP68に加え、IP69もサポートしている。

AQUOS

　実機の写真など、発表会の詳しいレポートは後ほどお届けする。

　 AQUOS R11 AQUOS R10
ディスプレー 6.5型Pro IGZO OLED
（19.5：9）240Hz対応		 6.5型Pro IGZO OLED
（19.5：9）240Hz対応
画面解像度 1080×2340 1080×2340
サイズ 約74×156×8.9mm 約75×156×8.9mm
重量 約195g 約197g
CPU Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 7+ Gen 3
内蔵メモリー 12GB 12GB
内蔵ストレージ 256/512GB 256/512GB
外部ストレージ ―― microSD
OS Android 16 Android 15
対応バンド 5G NR：n1/3/5/7/8/28/38
/40/41/66/77/78/79
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/17/18/19
/20/21/28/66
/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM		 5G NR：n1/3/5/7/28/38
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4G LTE：1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/17/18/19
/20/21/28/66
/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 7
カメラ画素数 約5030万画素
(標準、1/1.55型)
＋約5030万画素(広角)
／3850万画素(光学2.9倍)
／イン約5030万画素		 約5030万画素
(標準、1/1.55型)
＋約5030万画素(広角)
／イン約5030万画素
バッテリー容量 5100mAh(36W対応) 5000mAh
FeliCa／NFC ○／○ ○／○
防水・防塵 ○／○（IP69） ○／○（IP68）
生体認証 ○（指紋＋マスク対応顔） ○（指紋＋マスク対応顔）
SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C
カラバリ ネイビー、アイボリー、テラコッタ カシミヤホワイト、チャコールブラック、トレンチベージュ

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