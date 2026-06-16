シャープの新ハイエンドスマホ「AQUOS R11」はCPUもカメラも強化！ 望遠レンズが搭載

シャープは、ハイエンドモデルのAndroidスマートフォン新製品「AQUOS R11」を7月9日から順次発売する。ドコモ・ソフトバンクのほか、SIMフリー（512GBモデルのみ）でも販売される。公式オンラインストアでのSIMフリーの512GB版の価格は16万3900円。

ハイエンドの人気モデルが刷新

SoCはSnapdragon 8s Gen 4、レンズは望遠を含む3眼に性能強化

各社から20万円級のハイエンドモデルがしのぎを削る中、それに近い性能と使い勝手をより安価な価格で利用できる“お手頃ハイエンド”として、高い人気を実現した「AQUOS R9」「AQUOS R10」。その後継となるモデルはデザインの変更のほか、SoCの強化や望遠レンズの搭載、AIを活用したカメラ機能など、大幅な強化を果たして登場した。

まずデザイン面では、独特な自由曲線のカメラ部は変わらず、新機能「アカリウム」を採用。カメラリング中央部に配置された8色のLEDによって、通知や着信を穏やかに伝えてくれる。

性能面では従来のSnapdragon 7+ Gen 3からパワーアップしたSnapdragon 8s Gen 4を搭載。CPU性能で約13％、GPU性能で約40％強化している。それでいて、新設計の従来比2.87倍のベイパーチャンバーによって、しっかり冷やして性能を維持する。

カメラは引き続きライカ社監修のものを搭載。メインは5030万画素の1/1.55型センサーなのは従来と同じだが、新たに光学2.9倍相当の3850万画素望遠レンズを採用。さまざまな画角を的確に利用できるようにAIが被写体に応じてズーム倍率を自動で調整する「スマートフィットズーム」機能も搭載される。

そのほかディスプレーの最高輝度は、従来比1.2倍の3600ニトに。メモリーは12GBでストレージは256GBまたは512GB。バッテリーは5100mAh。防水性能についてはIP68に加え、IP69もサポートしている。

実機の写真など、発表会の詳しいレポートは後ほどお届けする。