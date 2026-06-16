シャープの新ハイエンドスマホ「AQUOS R11」はCPUもカメラも強化！ 望遠レンズが搭載

シャープは、ハイエンドモデルのAndroidスマートフォン新製品「AQUOS R11」を7月9日から順次発売する。ドコモ・ソフトバンクのほか、SIMフリー（512GBモデルのみ）でも販売される。公式オンラインストアでのSIMフリーの512GB版の価格は16万3900円。
ハイエンドの人気モデルが刷新
SoCはSnapdragon 8s Gen 4、レンズは望遠を含む3眼に性能強化
各社から20万円級のハイエンドモデルがしのぎを削る中、それに近い性能と使い勝手をより安価な価格で利用できる“お手頃ハイエンド”として、高い人気を実現した「AQUOS R9」「AQUOS R10」。その後継となるモデルはデザインの変更のほか、SoCの強化や望遠レンズの搭載、AIを活用したカメラ機能など、大幅な強化を果たして登場した。
まずデザイン面では、独特な自由曲線のカメラ部は変わらず、新機能「アカリウム」を採用。カメラリング中央部に配置された8色のLEDによって、通知や着信を穏やかに伝えてくれる。
性能面では従来のSnapdragon 7+ Gen 3からパワーアップしたSnapdragon 8s Gen 4を搭載。CPU性能で約13％、GPU性能で約40％強化している。それでいて、新設計の従来比2.87倍のベイパーチャンバーによって、しっかり冷やして性能を維持する。
カメラは引き続きライカ社監修のものを搭載。メインは5030万画素の1/1.55型センサーなのは従来と同じだが、新たに光学2.9倍相当の3850万画素望遠レンズを採用。さまざまな画角を的確に利用できるようにAIが被写体に応じてズーム倍率を自動で調整する「スマートフィットズーム」機能も搭載される。
そのほかディスプレーの最高輝度は、従来比1.2倍の3600ニトに。メモリーは12GBでストレージは256GBまたは512GB。バッテリーは5100mAh。防水性能についてはIP68に加え、IP69もサポートしている。
実機の写真など、発表会の詳しいレポートは後ほどお届けする。
|AQUOS R11
|AQUOS R10
|ディスプレー
|6.5型Pro IGZO OLED
（19.5：9）240Hz対応
|6.5型Pro IGZO OLED
（19.5：9）240Hz対応
|画面解像度
|1080×2340
|1080×2340
|サイズ
|約74×156×8.9mm
|約75×156×8.9mm
|重量
|約195g
|約197g
|CPU
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 7+ Gen 3
|内蔵メモリー
|12GB
|12GB
|内蔵ストレージ
|256/512GB
|256/512GB
|外部ストレージ
|――
|microSD
|OS
|Android 16
|Android 15
|対応バンド
|5G NR：n1/3/5/7/8/28/38
/40/41/66/77/78/79
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/17/18/19
/20/21/28/66
/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
|5G NR：n1/3/5/7/28/38
/40/41/66/77/78/79
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/17/18/19
/20/21/28/66
/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 7
|カメラ画素数
|約5030万画素
(標準、1/1.55型)
＋約5030万画素(広角)
／3850万画素(光学2.9倍)
／イン約5030万画素
|約5030万画素
(標準、1/1.55型)
＋約5030万画素(広角)
／イン約5030万画素
|バッテリー容量
|5100mAh(36W対応)
|5000mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|防水・防塵
|○／○（IP69）
|○／○（IP68）
|生体認証
|○（指紋＋マスク対応顔）
|○（指紋＋マスク対応顔）
|SIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ネイビー、アイボリー、テラコッタ
|カシミヤホワイト、チャコールブラック、トレンチベージュ
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