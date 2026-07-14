スマホは濡れるもの!? 濡れた手でも操作しやすく普段使いも快適な「REDMI Note 15 Pro」

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REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpで4万8723円（16％オフ）で販売され、売れています（7月14日現在）。

4nmプロセスとオクタコアの高効率アーキテクチャを採用した「Dimensity 7400-Ultra」プロセッサーを搭載し、CPU速度は最大2.6GHzで動作。メモリ8GB／ストレージ256GBと、日常使いにはまったく困らないスペックを持ちます。

電池は長持ちでおサイフケータイ対応、大画面でぬるぬる動く高リフレッシュレート、雨の日も安心な防塵防水機能も備わっていて安心の“全部盛り”です。

もはや濡れることを前提にした作り

IP66／IP68相当の防塵防水性能を前提として、水や油、泡や汗を検知してタッチ操作を補助する「ウェットタッチテクノロジー2.0」を搭載。さらに、高周波振動によりスピーカーやポートに残った水分を排出する「Clear speaker」機能も用意されています。ここまで所有者が濡れた状態で操作することを意識した端末は珍しいです。

2億画素の超高精細カメラ

新開発の1/1.4インチ大型センサーを搭載し、かつてないほど精細な描写を実現。AI編集ツールにワンタップでアクセスでき、撮影したそばから最適化して美しい画像に仕上げます。

6年間のバッテリー寿命を保証

バッテリーには6300mAhの超大容量シリコンカーボンバッテリーを採用。6年間のバッテリー寿命を保証しています。45W急速充電や、リバース充電というスマホから別端末への充電も可能にする便利機能も。

まとめ：使い心地の良い端末

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、他と一線を画するほどの耐久性・耐水性に「おっ」と思った人は一見の価値アリ。

スマホには「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。使い心地の良い端末と好評なので、ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。