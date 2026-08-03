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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第153回

Apple Watch欲しいなら、結局これ。最大24時間使える「Series 11」が12%オフ

2026年08月03日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Apple Watch Series 11」をチェック！
 

最新のスマートウォッチが安い！
「Apple Watch Series 11」

　Apple Watch Series 11は、Appleの販売する最新のスマートウォッチ。Amazon.co.jpではタイムセールで、6万7800円（12％オフ）で販売されています（8月3日現在）。

　高血圧パターン検出や心電図、睡眠スコア記録など進化した健康管理機能を備えた本製品。薄型軽量なデザインで一日中快適に装着でき、耐擦傷性能も大幅に向上。通常使用で最大24時間のバッテリー駆動を実現し、15分の高速充電で約8時間使えます。

　優れたフィットネス機能や50m耐水機能も搭載し、日々のヘルスケアから運動まで強力にサポートする最新スマートウォッチとなります。

「Apple Watch Series 11」の特徴

新機能で健康管理がさらに進化

　血圧の高い状態が続くパターンを検出して通知する新機能をはじめ、心電図の記録や睡眠時無呼吸の兆候検出など、ヘルスケア機能が大幅に充実しています。

最大24時間駆動のロングバッテリー

　通常使用で最大24時間のバッテリー駆動を実現。さらに15分の充電で最大8時間使える高速充電に対応しており、入浴時などの短時間でも素早く充電できます。

薄型軽量化＆2倍強化された頑丈なディスプレー

　厚さ9.7mmの薄型軽量ボディで着用感を高めつつ、耐擦傷性能が従来比2倍に向上。IP6X防塵や50m耐水も備え、日常使いからハードな運動まで安心して使えます。

Amazonで「Apple Watch Series 11」をチェック！
 

まとめ：薄くて軽い健康器具

　おすすめしたいのは、「健康に気を使うきっかけが欲しい人」です。装着するだけで多くの情報を計測し、心拍数やトレーニングの負荷なども教えてくれるスマートウォッチは、健康に気を使う“きっかけ”として価値のある製品です。

　また、iPhoneと連携すれば、LINEやメールなどの通知を手首で確認できますし、Apple Payでお手軽な電子決済も可能。そうした生活を快適にする便利機能もあるので、ぜひ購入を検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

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