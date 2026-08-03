最強小型ゲーミングタブ「Legion Tab」が12万2800円！ 限定白モデルはケース付き

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Lenovo Legion Tab (8.8", 5) タブレットは、Lenovo（レノボ）が販売するタブレット端末です。Amazon.co.jpでは現在セールで12万2800円（23％オフ）で販売されています（8月3日現在）。

主なスペックはAndroid 16をOSとして、CPUに「Snapdragon 8 Elite Gen 5」、メモリ12GB、ストレージ256GBと、処理能力が高め。動画鑑賞やブラウジングといったライトな用途から、AAA級のゲームプレイまでサクサクこなせる性能を持ちます。microSDカードが最大2TBまで対応しているのも嬉しいポイント。

ディスプレーに8.8型ワイドパネルを採用（3040×1904ドット）し、サイズはおよそ「高さ206.5×幅128.5×厚み7.6mm」。重量はおよそ360gと持ち運びやすいものとなっています。

処理能力に長けたゲーミングタブレット

同社のタブレットのなかでも、「Lenovo Legion」シリーズは高性能な処理能力と冷却設計で、場所を選ばず快適なゲーム体験を送るために設計されています。

3K解像度で圧倒的な滑らかさ

フルHDより大きく4Kよりは小さい、8.8インチという絶妙なサイズ感をとった本端末。400PPIを超える超高画素密度で美しく滑らかな映像表示を実現します。

Amazon限定版はケース＆フィルム付きでお得

Amazon限定カラーのグレイシャーホワイトモデルには、購入後すぐに使える専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが標準で同梱されています。

まとめ：ゲームも動画もこれ一台

おすすめしたいのは、「ちょっと大きめのゲーム用スマホ」を求めている人です。画面サイズが動画視聴やゲームには十分でありつつ、持ち運ぶのにもコンパクトでちょうどいいと評判です。

さらに、ゲーム向けに設計されたアシスタント機能を使えば、解像度やリフレッシュレートを引き上げることも可能。場所を選ばず使えるゲーミングタブレットとして高評価の一台、購入を検討してみては。