Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第154回
最強小型ゲーミングタブ「Legion Tab」が12万2800円！ 限定白モデルはケース付き
2026年08月03日 17時00分更新
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ハイスペックなゲーミングタブレット
「Lenovo Legion Tab (8.8", 5) タブレット」
Lenovo Legion Tab (8.8", 5) タブレットは、Lenovo（レノボ）が販売するタブレット端末です。Amazon.co.jpでは現在セールで12万2800円（23％オフ）で販売されています（8月3日現在）。
主なスペックはAndroid 16をOSとして、CPUに「Snapdragon 8 Elite Gen 5」、メモリ12GB、ストレージ256GBと、処理能力が高め。動画鑑賞やブラウジングといったライトな用途から、AAA級のゲームプレイまでサクサクこなせる性能を持ちます。microSDカードが最大2TBまで対応しているのも嬉しいポイント。
ディスプレーに8.8型ワイドパネルを採用（3040×1904ドット）し、サイズはおよそ「高さ206.5×幅128.5×厚み7.6mm」。重量はおよそ360gと持ち運びやすいものとなっています。
「Lenovo Legion Tab (8.8", 5) タブレット」の特徴
処理能力に長けたゲーミングタブレット
同社のタブレットのなかでも、「Lenovo Legion」シリーズは高性能な処理能力と冷却設計で、場所を選ばず快適なゲーム体験を送るために設計されています。
3K解像度で圧倒的な滑らかさ
フルHDより大きく4Kよりは小さい、8.8インチという絶妙なサイズ感をとった本端末。400PPIを超える超高画素密度で美しく滑らかな映像表示を実現します。
Amazon限定版はケース＆フィルム付きでお得
Amazon限定カラーのグレイシャーホワイトモデルには、購入後すぐに使える専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが標準で同梱されています。
まとめ：ゲームも動画もこれ一台
おすすめしたいのは、「ちょっと大きめのゲーム用スマホ」を求めている人です。画面サイズが動画視聴やゲームには十分でありつつ、持ち運ぶのにもコンパクトでちょうどいいと評判です。
さらに、ゲーム向けに設計されたアシスタント機能を使えば、解像度やリフレッシュレートを引き上げることも可能。場所を選ばず使えるゲーミングタブレットとして高評価の一台、購入を検討してみては。
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