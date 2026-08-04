Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第156回
この日傘、テントの技術入りです！ コールマンの晴雨兼用モデルで猛暑対策
2026年08月04日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キャンプ用品で人気のコールマン製日傘
「モバイルシェード55 DR」
「モバイルシェード55 DR」は、コールマンが販売する折りたたみ日傘。Amazon.co.jpでは、3964円で販売中です（8月3日現在）。
テント等に使われるダークルームテクノロジーを搭載した晴雨兼用の折りたたみ傘で、ワンプッシュでスピーディーに開閉可能な自動開閉機能付きです。
遮光率90％以上、耐水圧約2000mmのスペックを持ち、猛暑の直射日光から激しい雨まで1年中対応。親骨長55cmの使いやすいサイズで、グラスファイバー骨による高い耐風性や持ち手のカラビナなど、機能性も抜群です。
「モバイルシェード55 DR」の特徴
ダークルームテクノロジーで高い遮光・耐水性能
アウトドアブランドならではの遮光率90％以上・耐水圧約2000mmを備え、強い日差しによる熱を軽減するとともに雨天時もしっかり防ぎます。
片手で手軽に操作できるワンプッシュ自動開閉
グリップのボタンを押すだけでスピーディーに開閉可能。荷物が多い時やバス・車の乗り降り時にもスムーズに使用できます。
強風に強いグラスファイバー骨＆落下防止カラビナ付き
しなやかで折れにくいグラスファイバー製の骨を採用し耐風性を向上。持ち手にはバッグなどに引っ掛けられるカラビナが付いており、持ち運びにも便利です。
まとめ：さすがの遮光性
おすすめしたいのは、「遮光率の高い日傘」を求める人です。コールマンと言えばアウトドア用品の会社で、安眠できるテントなどを販売しています。その技術を用いた本製品は、90％以上の光を防ぐため「暗くて涼しい！」と評判です。
また、ワンプッシュで開ける自動開閉機能があるのも便利です。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第155回
トピックスコスパ良しで大人気の“全部入り”のアンドロイドスマホ、2026年最新モデルが10％オフ
-
第154回
トピックス最強小型ゲーミングタブ「Legion Tab」が12万2800円！ 限定白モデルはケース付き
-
第153回
トピックスApple Watch欲しいなら、結局これ。最大24時間使える「Series 11」が12%オフ
-
第152回
トピックス無印良品の「遮熱折りたたみ日傘」約160gで携帯性抜群！ とりあえず持っておきたい1本
-
第151回
トピックス会社員や学生のノートPC、もうこれでよくない？ Office 2024付きの15.6型ノートがタイムセール
-
第150回
トピックスソニー最強の“着るエアコン”！「REON POCKET PRO Plus」で酷暑の通勤も快適
-
第149回
トピックスiPad Proは高い。それはそう。でも、1TB＆Nano-textureガラスモデルが1万6000円引きです
-
第148回
トピックス猛暑対策の決定版か!? TORRASの冷却プレート付きネッククーラーが26％オフ
-
第147回
トピックスモバイルバッテリー、そのままカバンに入れてない？ Ankerの難燃ポーチで万が一に備える
-
第146回
トピックスゲームも配信も動画編集もこれ1台！ RTX 5060搭載ノートが24％オフ
- この連載の一覧へ