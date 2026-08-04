この日傘、テントの技術入りです！ コールマンの晴雨兼用モデルで猛暑対策

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「モバイルシェード55 DR」は、コールマンが販売する折りたたみ日傘。Amazon.co.jpでは、3964円で販売中です（8月3日現在）。

テント等に使われるダークルームテクノロジーを搭載した晴雨兼用の折りたたみ傘で、ワンプッシュでスピーディーに開閉可能な自動開閉機能付きです。

遮光率90％以上、耐水圧約2000mmのスペックを持ち、猛暑の直射日光から激しい雨まで1年中対応。親骨長55cmの使いやすいサイズで、グラスファイバー骨による高い耐風性や持ち手のカラビナなど、機能性も抜群です。

ダークルームテクノロジーで高い遮光・耐水性能

アウトドアブランドならではの遮光率90％以上・耐水圧約2000mmを備え、強い日差しによる熱を軽減するとともに雨天時もしっかり防ぎます。

片手で手軽に操作できるワンプッシュ自動開閉

グリップのボタンを押すだけでスピーディーに開閉可能。荷物が多い時やバス・車の乗り降り時にもスムーズに使用できます。

強風に強いグラスファイバー骨＆落下防止カラビナ付き

しなやかで折れにくいグラスファイバー製の骨を採用し耐風性を向上。持ち手にはバッグなどに引っ掛けられるカラビナが付いており、持ち運びにも便利です。

まとめ：さすがの遮光性

おすすめしたいのは、「遮光率の高い日傘」を求める人です。コールマンと言えばアウトドア用品の会社で、安眠できるテントなどを販売しています。その技術を用いた本製品は、90％以上の光を防ぐため「暗くて涼しい！」と評判です。

また、ワンプッシュで開ける自動開閉機能があるのも便利です。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。