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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第149回

iPad Proは高い。それはそう。でも、1TB＆Nano-textureガラスモデルが1万6000円引きです

2026年07月31日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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AmazonでAppleの「iPad Pro（M5）」をチェック！
 

圧倒的な“プロ仕様”モデル
「iPad Pro（M5）」

　iPad Pro（M5）はAppleが販売するタブレット型端末。Amazon.co.jpでは、31万5041円（1TB＆Nano-textureガラスモデル）などで販売されています（7月31日現在）。

　最新の「M5チップ」を搭載し、圧倒的に高いパフォーマンスを誇るiPad。文字通りプロレベルのクリエイティブワークや多重タスクを快適にこなせます。

　タンデムOLED採用のUltra Retina XDRディスプレイは、光の反射を抑えるNano-textureガラスに対応。さらにWi-Fi 7や横向き配置の12MPフロントカメラを搭載しています。

「iPad Pro（M5）」の特徴

最新の「M5チップ」搭載で圧倒的な処理能力とAI性能を実現

　「M5チップ」では、AI処理能力を飛躍的に向上する「Neural Accelerators」を搭載。AIタスクやプロ向けアプリもストレスなく動作します。さらにグラフィックス性能も大幅に強化され、圧倒的な映像表現を実現します。

反射を抑えて見やすい「Nano-textureガラス」採用

　タンデムOLED技術による圧倒的な高コントラスト・高輝度に加え、映り込みを大幅に低減する「Nano-textureガラス」仕様で、屋外や強い照明下でも快適に使えます。

Wi-Fi 7対応＆横向きカメラで快適な接続とビデオ通話環境

　通信規格Wi-Fi 7に対応し高速通信が可能。横向きに配置された12MPセンターフレームカメラにより、Web会議やビデオ通話も自然な目線で行えます。

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まとめ：他の追随を許さないパフォーマンス

　おすすめしたいのは、「最強のタブレット」を求める人です。まず画面がとてもキレイで、処理速度も高いので映像やゲームを見るならこれがベストと言えるほどです。

　重量は約445gと薄型軽量の設計にも関わらず、スペック、バッテリーの持ち、スピーカーなどすべてが高品質。そのぶんお値段は高いですが、今なら5％（とはいえ1万6000円）安いので購入を検討してみてください。

Amazon.co.jpでチェック

Apple 11インチiPad Pro（M5）：Ultra Retina XDR ディスプレイ - Nano-texture ガラス、1TB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1 によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック

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