Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第155回
コスパ良しで大人気の“全部入り”のアンドロイドスマホ、2026年最新モデルが10％オフ
2026年08月03日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
バッテリーが強化されたミドルスマホ
「OPPO Reno15 A」
Reno15 Aは、OPPOが販売するSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは現在セールで5万8320円（10％オフ）で販売されています（8月3日現在）。
約6.6インチの120Hz有機ELディスプレイを搭載し、シリーズ最大の7000mAh大容量バッテリーと80W急速充電、発熱を抑えるバイパス充電に対応しています。
前後ともに約5000万画素のカメラや豊富な写真編集AI機能、IP68/IP69の最高峰防塵・防水、おサイフケータイ機能を備え、日常使いから写真・動画まで幅広く快適にこなせます。
「OPPO Reno15 A」の特徴
シリーズ最大7000mAhバッテリー
前モデルから容量が約20％アップした大容量バッテリーを搭載。最大80Wの急速充電に加え、バッテリーを介さず本体へ直接給電するバイパス充電機能により、ゲームや動画視聴時の発熱とバッテリー劣化を抑制します。
進化した写真編集AI機能
インカメラにも約5000万画素の超広角レンズを採用し、背景まで美しい自撮りが可能。要らないものを消去する「AI消しゴム」や、目を閉じてしまった顔を修復する機能など、失敗した写真のレスキュー機能も充実しています。
IP68/IP69の最高峰防水性能
画面が濡れた手でも操作できるタフな耐久性と最高クラスの防塵・防水性能を誇ります。おサイフケータイやマイナンバーカード機能にも対応し、日本国内での暮らしにぴったりな機能を網羅しています。
まとめ：機能充実で満足感が高い
おすすめしたいのは、「長く使えるスマホ」を求めている人です。本体の耐久性、大容量バッテリー、FeliCa対応、超広角インカメラなど、必要な機能が充実しており、ミドルスマホの価格帯としては非常に満足感が高いです。
120HzのリフレッシュレートはSNSのチェックや動画視聴時になめらかに操作でき、気持ちいいと評判。スマホの買い替えを考えている人は、ぜひ購入を検討してください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第154回
トピックス最強小型ゲーミングタブ「Legion Tab」が12万2800円！ 限定白モデルはケース付き
-
第153回
トピックスApple Watch欲しいなら、結局これ。最大24時間使える「Series 11」が12%オフ
-
第152回
トピックス無印良品の「遮熱折りたたみ日傘」約160gで携帯性抜群！ とりあえず持っておきたい1本
-
第151回
トピックス会社員や学生のノートPC、もうこれでよくない？ Office 2024付きの15.6型ノートがタイムセール
-
第150回
トピックスソニー最強の“着るエアコン”！「REON POCKET PRO Plus」で酷暑の通勤も快適
-
第149回
トピックスiPad Proは高い。それはそう。でも、1TB＆Nano-textureガラスモデルが1万6000円引きです
-
第148回
トピックス猛暑対策の決定版か!? TORRASの冷却プレート付きネッククーラーが26％オフ
-
第147回
トピックスモバイルバッテリー、そのままカバンに入れてない？ Ankerの難燃ポーチで万が一に備える
-
第146回
トピックスゲームも配信も動画編集もこれ1台！ RTX 5060搭載ノートが24％オフ
-
第145回
トピックス服の中に冷水を流すという力技！ 猛暑対策に「アイスマンPRO-X2」Amazonでお買い得！
- この連載の一覧へ