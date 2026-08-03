コスパ良しで大人気の“全部入り”のアンドロイドスマホ、2026年最新モデルが10％オフ

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Reno15 Aは、OPPOが販売するSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは現在セールで5万8320円（10％オフ）で販売されています（8月3日現在）。

約6.6インチの120Hz有機ELディスプレイを搭載し、シリーズ最大の7000mAh大容量バッテリーと80W急速充電、発熱を抑えるバイパス充電に対応しています。

前後ともに約5000万画素のカメラや豊富な写真編集AI機能、IP68/IP69の最高峰防塵・防水、おサイフケータイ機能を備え、日常使いから写真・動画まで幅広く快適にこなせます。

シリーズ最大7000mAhバッテリー

前モデルから容量が約20％アップした大容量バッテリーを搭載。最大80Wの急速充電に加え、バッテリーを介さず本体へ直接給電するバイパス充電機能により、ゲームや動画視聴時の発熱とバッテリー劣化を抑制します。

進化した写真編集AI機能

インカメラにも約5000万画素の超広角レンズを採用し、背景まで美しい自撮りが可能。要らないものを消去する「AI消しゴム」や、目を閉じてしまった顔を修復する機能など、失敗した写真のレスキュー機能も充実しています。

IP68/IP69の最高峰防水性能

画面が濡れた手でも操作できるタフな耐久性と最高クラスの防塵・防水性能を誇ります。おサイフケータイやマイナンバーカード機能にも対応し、日本国内での暮らしにぴったりな機能を網羅しています。

まとめ：機能充実で満足感が高い

おすすめしたいのは、「長く使えるスマホ」を求めている人です。本体の耐久性、大容量バッテリー、FeliCa対応、超広角インカメラなど、必要な機能が充実しており、ミドルスマホの価格帯としては非常に満足感が高いです。

120HzのリフレッシュレートはSNSのチェックや動画視聴時になめらかに操作でき、気持ちいいと評判。スマホの買い替えを考えている人は、ぜひ購入を検討してください。