猛暑対策の決定版か!? TORRASの冷却プレート付きネッククーラーが26％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ネッククーラー COOLiFY 2S PROは、TORRASの販売するネッククーラーです。Amazon.co.jpではタイムセールで、2万5088円（26％オフ）で販売され、売れています（7月31日現在）。

先進半導体素子と大風量ファンを組み合わせた高性能ネッククーラーで、瞬冷全開モードにすれば体感温度を最大約-12℃下げ、首元を強力に冷却します。

5000mAhのバッテリーを搭載し、送風モードで最大約28時間の連続使用が可能。真夏の屋外作業や通勤・通学に最適な冷却デバイスです。

強力なペルチェ冷却と大風量ファン

380個の半導体冷却粒子と3m/sの強力送風により、付けた瞬間から首元をクールダウン。猛暑日の屋外活動や通勤・通学を快適にしてくれます。

給電しながら使える5000mAhバッテリー

5000mAhという、1日中使える大容量バッテリーを搭載。約100分で80％まで充電できる20W急速充電に対応しているほか、モバイルバッテリーからの給電使用も可能です。

独自ヒンジで抜群のフィット感＆スマホアプリ連携

特許取得のデュアル方向ヒンジで首の形に合わせて広がり、送風角度も調整可能。スマホアプリから詳細なモード切り替えや操作音オフ（静音化）も行えます。

まとめ：冷え具合は期待以上

おすすめしたいのは、「通勤・通学で日中に外出する人」です。本製品は首に装着して冷却プレートと送風で冷やすタイプ。まるで冷蔵庫で冷やした状態が持続するような冷え具合で、買った人からは「期待以上」だという声も。

重量は約435gの軽量で、専用ハードケース付き。アプリで強度や静音モードへの操作ができるのも使い勝手が良くて便利です。この夏、通勤通学で猛暑対策したい人は、ぜひ購入を検討ください。