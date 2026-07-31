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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第148回

猛暑対策の決定版か!? TORRASの冷却プレート付きネッククーラーが26％オフ

2026年07月31日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「ネッククーラー COOLiFY 2S PRO」をチェック！
 

着けた瞬間から冷たい！
「ネッククーラー COOLiFY 2S PRO」

　ネッククーラー COOLiFY 2S PROは、TORRASの販売するネッククーラーです。Amazon.co.jpではタイムセールで、2万5088円（26％オフ）で販売され、売れています（7月31日現在）。

　先進半導体素子と大風量ファンを組み合わせた高性能ネッククーラーで、瞬冷全開モードにすれば体感温度を最大約-12℃下げ、首元を強力に冷却します。

　5000mAhのバッテリーを搭載し、送風モードで最大約28時間の連続使用が可能。真夏の屋外作業や通勤・通学に最適な冷却デバイスです。

「ネッククーラー COOLiFY 2S PRO」の特徴

強力なペルチェ冷却と大風量ファン

　380個の半導体冷却粒子と3m/sの強力送風により、付けた瞬間から首元をクールダウン。猛暑日の屋外活動や通勤・通学を快適にしてくれます。

給電しながら使える5000mAhバッテリー

　5000mAhという、1日中使える大容量バッテリーを搭載。約100分で80％まで充電できる20W急速充電に対応しているほか、モバイルバッテリーからの給電使用も可能です。

独自ヒンジで抜群のフィット感＆スマホアプリ連携

　特許取得のデュアル方向ヒンジで首の形に合わせて広がり、送風角度も調整可能。スマホアプリから詳細なモード切り替えや操作音オフ（静音化）も行えます。

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まとめ：冷え具合は期待以上

　おすすめしたいのは、「通勤・通学で日中に外出する人」です。本製品は首に装着して冷却プレートと送風で冷やすタイプ。まるで冷蔵庫で冷やした状態が持続するような冷え具合で、買った人からは「期待以上」だという声も。

　重量は約435gの軽量で、専用ハードケース付き。アプリで強度や静音モードへの操作ができるのも使い勝手が良くて便利です。この夏、通勤通学で猛暑対策したい人は、ぜひ購入を検討ください。

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