サンダルなのにつま先を守れる！夏の外遊びに頼もしすぎるキーンのサンダルが18％オフ

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「NEWPORT H2」は、KEEN（キーン）の販売するサンダルです。Amazon.co.jpではセールで、18％オフの1万2680円（27.0cm）などで販売されています（8月3日現在）。

靴とサンダルの機能を融合させた製品で、「靴を超えたサンダル」と謳われるロングセラーのハイブリッドサンダルです。水辺対応（H2O）仕様で速乾性に優れ、水陸両用で活躍します。

つま先を保護するラバーガードやバンジーシューレースによる高いフィット感を誇り、グリップ力のあるアウトソールとクッション性の高いミッドソールで、街履きからアウトドアまで快適に着用できます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

つま先も保護されて安心安全

成型ラバーガードが爪先を安全に保護。ゴツゴツした岩場やアウトドアシーンでも安心して履くことができます。

水陸両用＆優れた速乾性

アッパーには水や汚れに強い速乾ポリエステル素材を使用。海や川での水遊びからデイリーユースまで幅広くカバーします。

ワンタッチでフィットするバンジーシューレース

脱ぎ履きが簡単なバンジーコードを採用。足の形に合わせて素早くフィット感を調整でき、快適な歩行をサポートします。

まとめ：安心と利便性の良いとこどり

おすすめしたいのは、「水陸両用のサンダル」を求める人です。水や汚れに強く、速乾性に優れた素材を使っているので水辺でのアウトドアにぴったり。それでいてつま先はラバーで保護され、けがの心配もいりません。

軽量ながら高いクッション性を確保したソールも特徴。脱ぎ履きしやすく、足の保護もされ、歩きやすさも上々と好評です。セールのこの機会に、購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。