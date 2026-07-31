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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第150回

ソニー最強の“着るエアコン”！「REON POCKET PRO Plus」で酷暑の通勤も快適

2026年07月31日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「REON POCKET PRO Plus」をチェック！
 

静音性に優れた着るエアコン
「REON POCKET PRO Plus」

　REON POCKET PRO Plusは、ソニーの販売するウェアラブルサーモデバイスです。Amazon.co.jpでは、2万9700円で販売され、売れています（7月31日現在）。

　背中側の首元に直接装着し、接触部分の表面温度を冷やしたり温めたりできる商品。シリーズ最強の冷却性能を誇り、新アルゴリズムとセンシング技術で最適な温度へ自動調整します。

　首元にフィットする新ネックバンドや静音ファンを搭載し、排気ノズルの位置調整も可能。服の下に目立たず装着できるため、酷暑の通勤やビジネスシーンを快適にサポートします。

「REON POCKET PRO Plus」の特徴

シリーズ史上最強の冷却力

　従来比で冷却性能が最大約20％向上し、冷却面温度も最大2℃低減。独自のセンシング技術と新アルゴリズムにより、環境や行動に合わせて快適な温度を自動調整します。

「強」で約10時間、スマートモードで最長15時間のスタミナ駆動

　バッテリー消費の最適化により、SMART COOLモード時で最長15時間の連続使用が可能。外回りや長時間の移動でも一日中パワフルな冷却が持続します。

ビジネスシーンに馴染む静音設計＆優れたフィット感

　大型静音ファンの採用で会議室などでも周囲を気にせず使用可能。保持力が約40％向上した新ネックバンドと位置調整可能な排気パーツにより、服の中でも目立たずしっかりフィットします。

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まとめ：冬も使える将来性

　おすすめしたいのは、「主張しないデバイス」を求めている人です。ゴテゴテした空調服やそとから丸見えのネッククーラーは効果が高いものの、見た目が気になるという人も多いです。本製品は服に隠れるサイズ感なので、「目立ちたくない」という需要に応えます。

　また、冬には温めるほうでも役立つ両得な機能持ち。通勤を快適にしたい人は、ぜひ購入を検討してみてください。

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