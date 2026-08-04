Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第158回
「iPhone Air」256GB、Amazonで3万8000円安い！ しかもカラーが選べる
2026年08月04日 15時00分更新
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史上最薄のiPhone
「iPhone Air」
iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは256GBモデルを、13万9800円（21％オフ）で販売しています。しかもライトゴールドのほか、クラウドホワイト、スカイブルー、スペースブラックとカラーバリエーションも豊富です（8月4日現在）。
わずか5.6mmで165gというiPhone史上最薄・最軽量のデザインと高い耐久性を兼ね備えた最新モデル。スマホをよく手に取る人ほどその軽さの恩恵を感じられます。
6.5インチのProMotion対応ディスプレー、圧倒的な処理速度を誇る「A19 Proチップ」、2倍望遠対応の48MP Fusionカメラを搭載。チタニウムフレームの美しい質感と一日中持続するバッテリーを備え、日常使いを驚くほど快適にします。
「iPhone Air」の特徴
圧倒的パワーと電池の持ち
本モデルに搭載された「A19 Proチップ」は、負荷の高いAAAゲームでも楽勝で動かせるパワーを誇ります。ビデオ再生で27時間持つなど、1日使っても大丈夫な電池の持ちもポイントの1つです。
高精細6.5インチProMotionディスプレー
最大120Hzのリフレッシュレートによる滑らかな表示と、2倍光学ズーム相当の撮影ができる48MP Fusionカメラを搭載し、視覚・撮影体験ともにハイクオリティです。
チタニウム採用の軽量高耐久ボディ
手にした瞬間わかる圧倒的な薄さと軽さを実現。耐久性に優れたチタニウムフレームと最新のCeramic Shield 2により、強固な耐衝撃・耐擦傷性能を備えています。
まとめ：軽さを実感できる端末
おすすめしたいのは、「薄型の高性能スマホ」を求めている人です。最新モデル「iPhone 17」シリーズのなかでも軽量化に秀でた端末で、手に取るたびに「あっ、軽い」と実感できます。
さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。タイムセールで21％オフ、この機会に購入を検討してみては。
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