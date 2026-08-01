無印良品の「遮熱折りたたみ日傘」約160gで携帯性抜群！ とりあえず持っておきたい1本

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本製品は、無印良品が販売する折りたたみ日傘。Amazon.co.jpでは、1992円で販売中です（7月31日現在）。

特殊コーティングを施した生地を採用し、UPF50+・遮光率99％・UVカット率90％以上という高い紫外線・遮熱効果を発揮します。

留めテープは表裏を気にせずスムーズに留められる仕様。重さ約160gと軽量かつコンパクトで、性別を問わず日常的に持ち歩けるシンプルなデザインが魅力です。

特殊コーティングで直射日光と熱をガード

紫外線対策に優れたUPF50+かつUVカット率90％以上に加え、特殊コーティングが日差しの熱もしっかり遮るため、夏の熱中症対策・日焼け対策に効果的です。

約160gの軽量設計＆ストレスフリーな留めテープ

約160gと軽いためバッグに入れても負担になりにくく、留めテープは表裏なく使える親切設計。サッと開閉・収納ができて日常使いに最適です。

シンプルデザインで性別を問わないユニセックス仕様

無駄を削ぎ落としたシンプルなブラックカラー（黒）と親骨50cmの使いやすいサイズ感で、メンズ・レディース問わずビジネスから普段使いまで幅広くマッチします。

まとめ：とりあえず1本におすすめ

おすすめしたいのは、「シンプルな日傘」を求める人です。日傘にもいろいろと種類があり、どれがいいのか迷ってしまうことも。そんななか、軽量・遮光・UVカットと日傘に必要な機能が揃っている本製品は、とりあえず持っておくのに良い1本と言えるでしょう。

雨天の使用が推奨されていない点は注意ですが、一時的に使う分には問題ありません。折りたたみ傘を常備する習慣のない人は、ぜひこの機会に購入を検討してみてください。