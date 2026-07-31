会社員や学生のノートPC、もうこれでよくない？ Office 2024付きの15.6型ノートがタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「15-fd」は、HPが販売するノートPCです。Amazon限定モデルとして、タイムセールで13万9800円（23％オフ）で販売され、売れています。（7月31日現在）。

プロセッサーに「インテル Core 5 120U」、16GBメモリ／512GB SSDを搭載。動画の視聴やファイルの整理など日常的な使い方ならストレスなくこなせるスペックです。

見やすいフルHD IPS非光沢液晶やテンキー付きキーボード、指紋認証やカメラシャッターなどセキュリティ面も充実。Office 2024も標準搭載され、仕事や学習などのマルチタスクを快適にこなせるスタンダードな1台です。

マルチタスクも快適

性能重視と省電力性を兼ね備えたインテルCPUと大容量16GBメモリにより、動画の視聴や書類作成などの複数作業をスムーズにこなせます。

ワンタッチでAIを呼び出せる「Copilotキー」＆ Office 2024同梱

AIアシスタントを素早く起動できるCopilotキーを搭載。Microsoft Office 2024もプリインストールされており、買ってすぐに仕事や勉強に活用できます。

テンキー付きで作業効率が抜群

数字入力がしやすいテンキーや広めのタッチパッドを装備。自宅やオフィスでの作業が格段に快適になります。目に優しい非光沢IPSディスプレーも嬉しいポイント。

まとめ：過度な性能はいらない、これがいい

おすすめしたいのは、「ノートPCに過度な性能」を求めない人です。AI処理の高速化やAAAゲームも滑らかに遊べるグラフィック性能など、オーバースペックな性能は不要で、“普通に使える”ノートPCが欲しいなら本製品がおすすめです。

見やすいフルHDの15.6インチディスプレー、マルチタスクをこなせるスペック、Office標準搭載など、買ってすぐ使えるシンプルさが魅力。いまならタイムセールで23％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。