1食約155円なら箱買いだ！「ごつ盛り ソース焼そば」12個がAmazonタイムセールで17％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonタイムセールに登場！

東洋水産「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が、Amazonタイムセールの対象になっています。

参考価格2,225円のところ、17％オフの1,855円で販売中です。12個入りのため、1食あたり約155円で購入できます。

まとめ買いを検討している人は、Amazonタイムセールを利用してお得に購入できる機会となっています。

「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴

Amazon商品ページより

「ごつ盛り ソース焼そば」は、1食171g（めん130g）の大盛タイプのカップ焼そばです。

旨みとコクのあるブレンドソースを使用し、「キューピーからしマヨネーズ」が付属しています。内容量は171g×12個で、1食あたりのエネルギーは784kcalです。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が17％オフの対象となっています。

1食あたり約155円で購入できるため、ストック用としてまとめ買いを検討している人はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。