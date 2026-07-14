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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第53回

1食約155円なら箱買いだ！「ごつ盛り ソース焼そば」12個がAmazonタイムセールで17％オフ

2026年07月14日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonタイムセールに登場！

　東洋水産「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が、Amazonタイムセールの対象になっています。

　参考価格2,225円のところ、17％オフの1,855円で販売中です。12個入りのため、1食あたり約155円で購入できます。

　まとめ買いを検討している人は、Amazonタイムセールを利用してお得に購入できる機会となっています。

アマゾンでごつ盛り ソース焼そば 171g×12個を入手

「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴
Amazon商品ページより

　「ごつ盛り ソース焼そば」は、1食171g（めん130g）の大盛タイプのカップ焼そばです。

　旨みとコクのあるブレンドソースを使用し、「キューピーからしマヨネーズ」が付属しています。内容量は171g×12個で、1食あたりのエネルギーは784kcalです。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が17％オフの対象となっています。

　1食あたり約155円で購入できるため、ストック用としてまとめ買いを検討している人はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでごつ盛り ソース焼そば 171g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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