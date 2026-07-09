DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは7月9日、同社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、Steamでのクローズドベータテスト（以下、CBT）の実施を決定したと発表。実施日は、2026年7月16日10時（日本時間）より。

今回のCBTは全世界同時実施となり、昨年9月のαテスト、今年2月に展開したDemo版を経てテスターから預かった意見・改善点を反映させた最新バージョンのテスト期間となる。

▼「アーケロン」CBT 参加登録サイト

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

■「アーケロン」全世界同時クローズドベータテストについて

昨年9月のαテストと今年2月に行われたSteam Nextフェスで展開した「Demo版」で預かったテスターからのフィードバックを受けて、さまざまな改修・改善を進め、対応を施した最新バージョンでのCBTを実施する。lCBTの最新バージョン「0.21.0」では以下の点に注力している。

1. ユーザーからのフィードバックへの確実な対応

前回の「Steam Nextフェス」でプレイヤーから寄せられたプレイ初期段階のゲーム体験やマッチング品質の改善など主要なフィードバックや課題に対して、しっかりと対応・改善を実施。プレイフィールから改善を体感することができる。

2. 新規プレイヤー向けモードの導入

新たにアーケロンを始めるプレイヤーに、「アーケロン」をより楽しくプレイできるように特徴的なバトルシステムやアイテムによるキャラクタービルドを段階的・体験的に慣れることができる新モード「ラーニングスパイアーズ」および「スパイアーズ」を導入。

3. 「プログレッション（進行）」と「コレクション（収集）」システムの検証

プレイヤーが繰り返しプレイしたくなる動機付けとして、新しい進行・収集システムを導入。

4.パフォーマンスと安定性の継続的な向上

楽しいゲーム体験にはゲームのスムーズな進行と安定性が不可欠。今回の最新バージョンでは、クラッシュの軽減やpingの改善、ロード時間の短縮などに加え、CPU／GPU使用率の最適化を行うことでPCの必要スペック緩和を実現している。

これにより、以前のテストでスペック不足からプレイを断念した人もアーケロンを楽しめる可能性が高まった。また、安定性の向上が体感できる。

■CBT期間をチェック！ 土・日・祝日限定開放のメインモード「アセンション」に注目！ カスタムゲームならいつでもプレイ可能！

●テスト期間：2026年7月16日10時～7月27日16時 11日間

●各曜日のテスト実施時間

●常時開放：ラーニングスパイアーズ／スパイアーズ（アセンション開放時間を除く）／チュートリアル／トレーニング／ボット／カスタムゲーム

●土日祝日開放：アセンション（21時～24時限定）

●CBT事前登録手順

1.『アーケロン（Arkheron）』Steamストアページにアクセス

2.Playtestへの「アクセスをリクエスト」をクリック（必要に応じてサインイン）

3.テスト開始時にSteamからメールで通知

※注意事項※

・Arkheron Playtest版のフライデーナイト・ファイツにご参加いただいていた皆様は事前登録不要です。

・CBTへの参加はゲームクライアントの最新バージョンへのアップデートを必ず適用してください。

・CBTの各種コンテンツ実施時間は予告なく変更する場合があります。

代表のロブ・パルド氏をはじめ、開発チームの面々が熱い眼差しで語るこだわりのクリエイティブを語るドキュメンタリー動画も公開しているので、ぜひチェックしてほしい。年内のアーリーアクセスを目指すアーケロンに今後も注目しよう。