Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第96回
Appleの高性能イヤホン「AirPods Pro 3」が5000円引き！ 進化したノイズキャンセリング機能がスゴい
2026年07月13日 17時30分更新
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強力なノイキャン機能で必要な音だけを聴ける
「AirPods Pro 3」
本製品は、Appleが販売するワイヤレスイヤホンの最新モデルです。現在プライムデーセールに合わせて3万4800円（13％オフ）で販売されています（7月13日現在）。
最大の特徴は進化したアクティブノイズキャンセリング機能。前モデル「AirPods Pro 2」と比べて最大2倍ほどの雑音を除去し、聴きたい音だけを聴くことができます。
異なる言語間でのコミュニケーションをサポートするライブ翻訳機能も搭載。AppleIntelligenceの搭載されたiPhoneと連携し、AirPodsを通してiPhoneで翻訳。それをAirPodsで読み上げてくれるという仕組みで、とても面白いと評判です。
「AirPods Pro 3」の特徴
進化したアクティブノイズキャンセリング機能
前モデル「AirPods Pro 2」の最大2倍、「AirPods Pro」と比べれば最大4倍もの雑音を除去できるようになりました。音質も良く、とくに低音がより表現豊かに再現されています。
心拍数センサーでチェック
ワークアウト向けの新機能として、心拍数センサーを搭載。iPhoneで各種身体データのほか、ムーブリングや歩数などもチェックできます。
長く着用できる工夫
バッテリーも進化し、アクティブノイズキャンセリングを使用した連続駆動時間は、1回の充電で最大8時間もつようになりました。また、IP57等級の防塵性能と耐汗耐水性能があり、耳にしっかりフィットする5つのイヤーチップを用意。着け心地を安定させ、より長時間着用できるようになっています。
まとめ：iPhone使いなら迷わずゲット
おすすめしたいのは、「高品質なノイズキャンセリングイヤホン」を求める人です。雑音の除去機能は目覚ましい進化を遂げており、集中して作業するのに欠かせないという声もあります。
惜しいのはiPhoneユーザーでないと真価を発揮できない点ですが、そこが問題ないのであればマストバイ。タイムセールのこの機会に、ぜひ購入を検討してみては。
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