Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第159回
欲しいもの全部盛りスマホ「REDMI Note 15 Pro」がタイムセール18％オフ！
2026年08月04日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
欲しいもの全部盛りの高コスパ機
「REDMI Note 15 Pro」
REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではタイムセールで4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（8月4日現在）。
6300mAhの大容量バッテリーと2億画素AIカメラを搭載した高コスパモデルとなっており、6.83インチの1.5KディスプレイやMediaTek Dimensity 7400-Ultraでスムーズな操作感を実現。
さらにFeliCa（おサイフケータイ）やIP66/IP68防塵防水にも対応する全部盛り仕様。日常生活で幅広く活躍します。
「REDMI Note 15 Pro」の特徴
6300mAhの大容量＆6年長寿命バッテリー
スリムなボディに超大容量シリコンカーボンバッテリーを搭載。45Wターボチャージ（急速充電）や22.5Wリバース充電にも対応し、長時間の利用でも安心です。
2億画素の超高精細カメラ
新開発の1/1.4インチ大型センサーを採用し、暗所やズーム撮影でも細部まで鮮明に描写。ワンタップで反射除去などができる便利なAIツールも備えています。
安心のIP66/IP68防塵防水・高耐久設計
水没にも耐える高い防塵防水性能と強化ガラス（Gorilla Glass Victus 2）を採用。日常生活で使いやすいタフネス仕様です。
まとめ：使い心地の良い端末
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、耐久性・耐水性の高さに目を引かれたなら一見の価値アリ。
スマホには「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。使い心地の良い端末と好評なので、ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第158回
トピックス「iPhone Air」256GB、Amazonで3万8000円安い！ しかもカラーが選べる
-
第157回
トピックスサンダルなのにつま先を守れる！夏の外遊びに頼もしすぎるキーンのサンダルが18％オフ
-
第156回
トピックスこの日傘、テントの技術入りです！ コールマンの晴雨兼用モデルで猛暑対策
-
第155回
トピックスコスパ良しで大人気の“全部入り”のアンドロイドスマホ、2026年最新モデルが10％オフ
-
第154回
トピックス最強小型ゲーミングタブ「Legion Tab」が12万2800円！ 限定白モデルはケース付き
-
第153回
トピックスApple Watch欲しいなら、結局これ。最大24時間使える「Series 11」が12%オフ
-
第152回
トピックス無印良品の「遮熱折りたたみ日傘」約160gで携帯性抜群！ とりあえず持っておきたい1本
-
第151回
トピックス会社員や学生のノートPC、もうこれでよくない？ Office 2024付きの15.6型ノートがタイムセール
-
第150回
トピックスソニー最強の“着るエアコン”！「REON POCKET PRO Plus」で酷暑の通勤も快適
-
第149回
トピックスiPad Proは高い。それはそう。でも、1TB＆Nano-textureガラスモデルが1万6000円引きです
- この連載の一覧へ