Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第160回
Ankerの25000mAh超強力モバイルバッテリーがセール中！ ケーブル内蔵で荷物スッキリ
2026年08月04日 20時00分更新
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ケーブル一体型の大型モバイルバッテリー
「Anker Power Bank」
Power Bankは、Ankerの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpではタイムセールで、1万490円（30％オフ）で販売され、売れています（8月4日現在）。
本製品は、25000mAhの大容量と最大165Wの高出力を誇る高性能モバイルバッテリー。巻き取り式を含む2本のUSB-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを持ち運ぶ手間を解消してくれるのが特徴です。
最大100Wの急速充電に対応し、MacBookやスマホなど最大4台を同時充電できます。リアルタイムで出力やバッテリー残量を確認できるディスプレーも搭載しており、隙のない万能さを誇ります。
「Anker Power Bank」の特徴
ケーブル忘れを防止する「2本の内蔵USB-Cケーブル」
巻取り式ケーブルと一体型ケーブルの2本を本体に搭載。高耐久設計で断線リスクを抑えつつ、別途ケーブルを持ち歩くストレスから解放されます。一体型のほうはストラップとして持てるので、持ち運びに便利。
25000mAhという大容量バッテリー
25000mAhの超大容量を誇るため、スマホなら約4回ほど充電可能。2本のケーブルに加え、USB-A／USB-Cポートを1つずつ使えば最大4台の機器を同時に充電できます。
充電状態を「見える化」するリアルタイムディスプレー
バッテリー残量だけでなく、各ポートの出力（W数）や本体への入力状態をリアルタイムで表示。充電にかかる時間や各機器の充電状況を一目で把握できます。
まとめ：1台で2～3個ぶんの働き
おすすめしたいのは、「大容量のモバイルバッテリー」を求めている人です。25000mAhという数字は圧倒的で、そうそう無くならない安心感があります。同時充電しても100W＋30W出力で充電速度に不満を感じにくいのもポイント。
USB-Cケーブルが一体化されているため、別途持ち運ぶ必要がないのは面白いアイディアです。旅行や出張などで小さいモバイルバッテリーを2～3個持ち歩くより、1個ドーンと大容量のを持って行く方が結果的にかさばらないかも。ぜひ購入を検討してみてください。
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