マジうまそ…マクドナルドに「森永ミルクキャラメルパイ」登場　チョコボール、ラムネも

マクドナルドは、森永製菓とのコラボレーションメニュー「マックの森永スイーツ」を7月15日から期間限定で販売します。

「チョコボール」「森永ミルクキャラメル」コラボが初登場

今回のコラボでは、「チョコボール」「森永ラムネ」「森永ミルクキャラメル」をイメージした3種類のスイーツをラインアップします。マックフルーリー、マックシェイク、ホットパイで、それぞれ森永製菓の定番商品の味わいを楽しめます。

「マックフルーリー チョコボール」「森永ミルクキャラメルパイ」は今回が初めて。

▲マックフルーリー チョコボール 370円～

※10時30分から販売

なめらかなソフトクリームに、カリッとした食感のピーナッツトッピングをミックスしています。ピーナッツには、「チョコボール」と同じものを使用しており、チョコボールの味わいをひんやりスイーツとして味わえるという商品です。

森永製菓監修のピーナッツ風味のチョコソースとミルクチョコソースを合わせ、一口ごとにおなじみのおいしさが広がるといいます。

▲マックシェイク 森永ラムネ Sサイズ190円～、Mサイズ270円～

※10時30分から販売

2020年に販売したフレーバーが6年ぶりに復活します。「森永ラムネ」の爽快感と、マックシェイクのクリーミーな甘さを組み合わせた商品です。

▲森永ミルクキャラメルパイ 200円～

「森永ミルクキャラメル」とマクドナルドのパイを組み合わせた新作ホットスイーツです。

焦がしキャラメル風味のパイ生地で、キャラメル風味のフィリングを包み、濃厚な甘みのキャラメルクリームと後味のやさしいキャラメルクリームの2種類を合わせています。

キョロちゃんファンも注目！

子どもの頃から親しみのある「チョコボール」「森永ラムネ」「森永ミルクキャラメル」が、マクドナルドの人気スイーツになって登場するのは気になりますね！

期間限定のコラボなので、気になる商品がある人は、この機会にお店へ足を運んで食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月15日

・終了日：2026年8月中旬

※価格は税込み表記です。