【本日】マクドナルド×森永製菓！ キャラメルパイ、ラムネシェイクなど3商品登場

マクドナルドは、本日7月15日より「マックの森永スイーツ」を期間限定で販売します。
森永製菓のロングセラーブランドである「チョコボール」「森永ラムネ」「森永ミルクキャラメル」とコラボレーション。マックフルーリー、マックシェイク、ホットパイで、それぞれでコラボ商品を展開します。
「マックフルーリー チョコボール」「森永ミルクキャラメルパイ」は今回初登場で、「マックシェイク 森永ラムネ」はかつて登場して好評だったフレーバーの復活です。
▲マックフルーリー チョコボール 370円～
※10時30分から販売
なめらかなソフトクリームに、カリッとした食感のピーナッツトッピングをミックスしています。ピーナッツには、「チョコボール」と同じものを使用しており、チョコボールの味わいをひんやりスイーツとして味わえるという商品です。
森永製菓監修のピーナッツ風味のチョコソースとミルクチョコソースを合わせ、一口ごとにおなじみのおいしさが広がるといいます。
▲マックシェイク 森永ラムネ Sサイズ190円～、Mサイズ270円～
※10時30分から販売
2020年に販売したフレーバーが6年ぶりに復活します。「森永ラムネ」の爽快感と、マックシェイクのクリーミーな甘さを組み合わせた商品です。
▲森永ミルクキャラメルパイ 200円～
「森永ミルクキャラメル」とマクドナルドのパイを組み合わせた新作ホットスイーツです。
焦がしキャラメル風味のパイ生地で、キャラメル風味のフィリングを包み、濃厚な甘みのキャラメルクリームと後味のやさしいキャラメルクリームの2種類を合わせています。
・終了日：2026年8月中旬
※価格は税込み表記です。
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