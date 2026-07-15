【本日】マクドナルド×森永製菓！ キャラメルパイ、ラムネシェイクなど3商品登場

マクドナルドは、本日7月15日より「マックの森永スイーツ」を期間限定で販売します。



森永製菓のロングセラーブランドである「チョコボール」「森永ラムネ」「森永ミルクキャラメル」とコラボレーション。マックフルーリー、マックシェイク、ホットパイで、それぞれでコラボ商品を展開します。

「マックフルーリー チョコボール」「森永ミルクキャラメルパイ」は今回初登場で、「マックシェイク 森永ラムネ」はかつて登場して好評だったフレーバーの復活です。

▲マックフルーリー チョコボール 370円～

※10時30分から販売

なめらかなソフトクリームに、カリッとした食感のピーナッツトッピングをミックスしています。ピーナッツには、「チョコボール」と同じものを使用しており、チョコボールの味わいをひんやりスイーツとして味わえるという商品です。

森永製菓監修のピーナッツ風味のチョコソースとミルクチョコソースを合わせ、一口ごとにおなじみのおいしさが広がるといいます。

▲マックシェイク 森永ラムネ Sサイズ190円～、Mサイズ270円～

※10時30分から販売

2020年に販売したフレーバーが6年ぶりに復活します。「森永ラムネ」の爽快感と、マックシェイクのクリーミーな甘さを組み合わせた商品です。

▲森永ミルクキャラメルパイ 200円～

「森永ミルクキャラメル」とマクドナルドのパイを組み合わせた新作ホットスイーツです。

焦がしキャラメル風味のパイ生地で、キャラメル風味のフィリングを包み、濃厚な甘みのキャラメルクリームと後味のやさしいキャラメルクリームの2種類を合わせています。





・終了日：2026年8月中旬

※価格は税込み表記です。