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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第51回

アイスコーヒーもカフェオレもすぐ完成！ 水や牛乳にサッと溶ける「ブレンディ」200gがプライムデーで値下げ

2026年07月13日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「AGF ブレンディ インスタントコーヒー 袋 200g」がAmazonプライムデーに登場！

　「AGF ブレンディ インスタントコーヒー 袋 200g」は、水や牛乳にも溶けるインスタントコーヒーです。

　現在開催中のAmazonプライムデーでは、過去価格1,845円から24％オフの1,404円で販売されています。

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「AGF ブレンディ インスタントコーヒー 袋」の特徴
Amazon商品ページより

　「AGF ブレンディ インスタントコーヒー 袋」は、独自の焙煎技術により、まろやかなコクと香りを楽しめるというインスタントコーヒーです。

　AGF独自のアグロマート製法を採用しており、冷たい水や牛乳にも溶けやすく、ホットコーヒーだけでなくアイスコーヒーやアイスカフェオレにも使用できます。

　ホットカフェオレはミルクに溶かして電子レンジで温めるだけ、アイスカフェオレは冷たいミルクに溶かして混ぜるだけで楽しめます。

まとめ：Amazonプライムデーでストックするチャンス！

　毎日コーヒーを飲む人なら、大容量タイプをお得なタイミングで購入しておきたいところです。

　本日終了のAmazonプライムデーでは、「AGF ブレンディ インスタントコーヒー 袋 200g」が24％オフで購入できます。

　ホットでもアイスでも使いやすいので、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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